Dal Barcellona l’erede di Chiesa: prezzo già fissato

La Juventus potrebbe trovare nel Barcellona il sostituto di Federico Chiesa: i bianconeri interessati ad un grandissimo talento

Il futuro dell’esterno della Nazionale sembra essere ormai lontano da Torino e per questo Giuntoli e Thiago Motta stanno cercando dei profili interessanti per non farlo rimpiangere.

Thiago Motta sta cercando di capire quali potranno essere i giocatori utili per il suo progetto juventino. L’ex allenatore del Bologna ha preso il posto di Allegri e in vista della prossima stagione ha già le idee piuttosto chiare su quali reparti rinforzare. I confronti costanti con Giuntoli sono per ora stati produttivi e hanno portato ad una prima firma importante. Douglas Luiz sarà il perno su cui ricostruire il centrocampo della Vecchia Signora, assieme a Rabiot e ad un altro grande innesto (Koopmeiners?). Anche davanti però c’è tanto da fare, sia per l’infortunio di Milik, sia per la necessità di rinforzare gli esterni.

Federico Chiesa non è considerato imprescindibile per il gioco di Motta e quindi potrebbe essere sacrificato sul mercato. Su di lui ci sono state delle sirene inglesi, oltre alla Roma di De Rossi, che gradirebbe averlo a disposizione per rilanciare le ambizioni giallorosse. Preso per dire se la trattativa andrà a buon fine ma la chance che l’ex Viola non giochi più a Torino il prossimo anno è molto elevata.

La Juve pensa ad Ansu Fati, può essere lui il sostituto di Chiesa: servono 40 milioni

Chi potrebbe andare a sostituire Chiesa per la prossima stagione? I nomi che circolano a riguardo sono i più disparati. Si è fatto un gran parlare ad esempio di Saelemaekers, vecchia conoscenza di Thiago Motta al Bologna. Per ora sembrano esserci stati solo discorsi superficiali con il Milan, proprietario del suo cartellino. Un profilo che potrebbe interessare a Giuntoli è quello di Ansu Fati, il talento del Barcellona che nell’ultima stagione ha militato tra le fila del Brighton.

Lo spagnolo, classe 2002, era considerato semplicemente un crack a 17 anni, avendo battuto tutti i record a livello giovanile. In casa blaugrana erano convinti di aver trovato il nuovo Messi, ma con il passare dei campionati questa certezza si è andata incrinando. Alla corte di De Zerbi, negli ultimi 12 mesi, Ansu Fati non ha giocato molto, mettendo insieme appena 19 presenze e 2 gol. Per uno che con la maglia blaugrana ha collezionato 112 gare e 29 reti è un bottino decisamente magro. La Juve potrebbe pensare a lui proprio per il post Chiesa, visto che ricoprono lo stesso ruolo, nonostante le caratteristiche diverse.

Come riportato da il Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe disposto a cedere il proprio gioiello per una cifra attorno ai 40 milioni. Vedremo se i soldi ricavati dalla cessione del giocatore della Nazionale saranno piazzati sullo spagnolo.