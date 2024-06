È ufficiale, colpo in attacco della Juve: ha firmato!

La Juventus molto attiva sul mercato. Ufficializzata una nuova firma: il centravanti si vestirà di bianconero nella prossima stagione.

Continua a muoversi su più fronti la Juventus, in attesa dell’apertura della sessione estiva del mercato. La scorsa stagione si è rivelata meno soddisfacente di quanto previsto ed ora l’intenzione del club è quella di allestire una rosa maggiormente competitiva, capace di fare la voce grossa sia in Italia che in Europa.

Ad essere potenziato non sarà soltanto il gruppo agli ordini di Thiago Motta, ma anche quello della formazione femminile. Ma andiamo con ordine. La prima richiesta del tecnico ex Bologna, ovvero Douglas Luiz, è stata soddisfatta (ufficialità in arrivo a breve). Il prossimo passo consisterà nel portare a Torino un altro rinforzo da destinare al reparto mediano. Parliamo di Khephren Thuram, legato al Nizza fino al 30 giugno 2025 e non intenzionato a prolungare la propria esperienza in maglia rossonera.

I transalpini lo valutano intorno ai 25 milioni ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in queste ore, sta valutando l’idea di inserire nell’operazione Joseph Nonge in modo tale da ridurre la quota cash. I contatti tra le parti sono frequenti, con il classe 2001 che spinge per sbarcare in Italia ed iniziare la nuova avventura in Italia. Sullo sfondo, poi, rimane Teun Koopmeiners per il quale l’Atalanta chiede oltre 50 milioni. Possibile che nella trattativa rientri Dean Huijsen, che a Bergamo andrebbe a compensare l’assenza di Giorgio Scalvini (out 6 mesi per infortunio).

Juventus, la firma tanto attesa è realtà: c’è il comunicato ufficiale

In fermento anche la Juventus Women che, salvo sorprese, a stretto giro di posta saluterà Jennifer Echegini che, a sorpresa, ha chiesto la cessione: sulle sue tracce risulta esserci il Paris Saint Germain. A compensare il suo addio sarà l’acquisto della compagna di Douglas Luiz: Alisha Lehmann, star dell’Aston Villa femminile e regina incontrastata dei social network. La fumata bianca appare vicina. Nel frattempo, è stato ufficializzato il rinnovo di Barbara Bonansea.

L’attaccante, totem e simbolo anche della Nazionale, era in scadenza e nelle scorse ore ha apposto la propria firma sul contratto che la legherà alla Vecchia Signora per un altro anno. Un colpo ritenuto strategico dalla dirigenza, alla luce dell’importanza rivestita da Bonansea sia all’interno del rettangolo di gioco che nello spogliatoio bianconero. La sua conferma rientra nei piani del management che, adesso, punterà forte sull’arrivo di Lehmann per tornare a dare la caccia allo scudetto (vinto a maggio dalla Roma).