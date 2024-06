Gelo alla Juve, bocciatura immediata: salta tutto

La Juventus si attiva sul mercato alla caccia degli acquisti fondamentali per rinforzarsi, ma arriva una bocciatura per uno dei nuovi colpi

Ci si avvicina al ritiro precampionato per la Juventus ed è il momento di spingere forte sull’acceleratore per il mercato. I bianconeri stanno cercando di mettere a segno le principali operazioni per dare già a Thiago Motta una intelaiatura di base su cui lavorare in maniera proficua nella parte pre-stagionale.

Ormai messi nel carniere Di Gregorio e Douglas Luiz come primi rinforzi, anche se ancora da ufficializzare, Giuntoli non intende fermarsi ma lavora su più tavoli. Si capirà qualcosa in più soprattutto nel momento in cui dovesse esserci qualche addio pesante, eventualità che sembra sempre più vicina. Almeno qualcuno tra i vari Szczesny, Rabiot, Chiesa potrebbe non essere più a Torino.

Nel momento delle partenze eccellenti, si avrà una idea più chiara di dove intervenire con esattezza, di sicuro la dirigenza ha già delle idee su cui si sta muovendo. Movimenti in particolare dovrebbero esserci tra il centrocampo e l’attacco, ma non tutti gli obiettivi di cui si sta parlando sono graditi all’ambiente. Anzi, per uno di loro arriva una bocciatura clamorosa.

Juventus, il ritorno di Morata bocciato sui social: i tifosi non ci stanno

Si è vociferato, tra le altre cose, di un ennesimo ritorno di Morata in attacco. Eventualità che però, nonostante lo spagnolo abbia lasciato generalmente buoni ricordi nei suoi due precedenti cicli a Torino, è stata stroncata sui social.

Ecco alcuni dei commenti apparsi su ‘X’, a sancire un sentimento, da parte della tifoseria, non propenso ad accogliere per la terza volta lo spagnolo in bianconero: “Io voglio bene a Morata e a tutto il sacro romano impero, ma se si potesse andare avanti o al massimo far tornare qualcun altro sarebbe cosa gradita”, “I soldi di Kean non vanno assolutamente investiti su Morata, ci sono altre priorità“, “E’ pieno di attaccanti validi, ma si parla solo di Morata, basta”, “Per me a quelle cifre sarebbe una mossa sbagliata“, “A cosa ci serve un panchinaro come lui?”.

Ad ogni modo, in questi giorni il presidente dell’Atletico Madrid ha blindato Morata e ha spiegato che il giocatore resterà in Spagna. Vedremo quali saranno i rinforzi effettivi per il reparto offensivo dei bianconeri, c’è ancora tempo per acquisti importanti.