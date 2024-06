È ufficiale, la Juve cede una stella: giocherà a Londra

La Juve è una delle squadre più attive sul calciomercato ed è arrivato l’annuncio ufficiale di una cessione pesante: se ne va a Londra

La ricostruzione della Juve va avanti sulla scia delle idee di Cristiano Giuntoli e delle esigenze di Thiago Motta per il miglioramento della squadra bianconera. Tra grandi manovre a centrocampo, possibili addii e separazioni eccellenti, l’arrivo di Douglas Luiz ci ha dimostrato come il mondo degli uomini, in certi casi, possa essere legato a quello delle donne.

Infatti, con il brasiliano ormai ex Aston Villa, pronto a fare le fortune della mediana piemontese, dovrebbe sbarcare a Torino anche Alisha Lehmann, icona svizzera del calcio. Negli ultimi anni, ha ottenuto un risalto clamoroso sui social, tanto da essere riconosciuta a più riprese come una Cristiano Ronaldo dell’universo femminile. Ancora l’affare non è chiuso, ma con l’arrivo del fidanzato Douglas Luiz, è sempre più probabile la doppia firma.

Ma di sicuro il calciomercato della Juventus Women non è finito così. Infatti, è arrivato un addio ufficiale, che ha scosso i tifosi della Vecchia Signora nelle ultime ore. Dopo tante battaglie insieme, un volto iconico del club ha detto addio e si è trasferito direttamente a Londra.

Juventus Women, Amanda Nilden se ne va al Tottenham

La calciatrice in questione è Amanda Nilden, un esterno che con la Juve ha vinto il campionato, due volte la Coppa Italia e due Supercoppa italiana. Insomma, è stata una delle protagoniste dei successi della squadra con le sue straordinarie discese in fascia, utile in entrambe le fasi di gioco.

Dopo il trasferimento in prestito al Tottenham dello scorso gennaio, è ufficiale la sua cessione a titolo definitivo al club londinese, annunciata anche dalla società italiana, che l’ha ringraziata con un bel messaggio: “Nilden ha lasciato un bellissimo ricordo di sè e noi le auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera”, ha scritto il club.

In tutto ha disputato 65 gare e messo a segno otto reti, ma ora è pronta a una nuova tappa della sua carriera, in quella Londra che l’ha accolta alla grande e in cui si rispecchia a pieno in questa fase della sua vita. E in attesa della chiusura del colpo Lehmann, occhio anche al possibile arrivo di Hanna Bennison, classe 2002 dell’Everton, in scadenza di contratto a giugno 2025. L’affare dovrebbe concludersi sulla base di circa 120 mila euro.