Estrazione Superenalotto 28 giugno 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 28 giugno 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 102.

Non un 6, non un 5+1. Questo non significa, tuttavia, che l’estrazione del concorso n. 101, avvenuta ieri, 27 giugno 2024, non abbia premiato nessuno, anzi. La dea bendata ha sorriso in modo sfacciato a 3 persone, consegnando loro la rendita derivante dalla categoria punto 5.

Indovinando 5 dei 6 numeri poi estratti, questi 3 giocatori hanno portato a casa 57mila 260,88 euro. Una cifra niente male, dunque, non ci si può assolutamente lamentare. E non potrà lamentarsi neanche chi, cavalcando l’onda del concorso straordinario Un’estate a mille, ha vinto uno dei 1000 premi che sono stati dispensati in questa settimana. 500 sono già andati, ma ne restano altrettanti, tra oggi e domani. E chissà che non sia la volta buona e che tu non possa centrare, se non il 6, almeno i 10mila euro in palio con il concorso extra di giugno del Superenalotto.

Estrazione Superenalotto 28 giugno 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 102

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.