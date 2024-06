Game over Juve, c’è l’addio: va al Milan per 25 milioni

Game over in casa Juve: c’è l’addio, Cristiano Giuntoli dovrà farsene una ragione. Se ne va subito al Milan per 25 milioni di euro. Le ultime

La Juve è pronta a farsi da parte per un grande obiettivo del proprio centrocampo. Negli ultimi giorni c’è stato il sorpasso del Milan che può aver messo la freccia. C’è più convinzione da parte dei rossoneri nel cercare il giocatore.

Come noto entrambe hanno cambiato guida tecnica ed entrambe hanno bisogno di innesti come il pane, a partire proprio dalla zona nevralgica del campo, quella più in difficoltà numericamente parlando per i bianconeri. I rossoneri, invece, desiderano maggiore qualità davanti alla difesa. Per questo motivo le due squadre avevano messo gli occhi su Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco, attualmente impegnato in Germania con la Francia agli Europei. Il classe ’99 è stato uno dei migliori nel suo ruolo nell’ultimo campionato di Ligue 1 e ha attirato le attenzioni di diversi top club in Europa.

Niente da fare per la Juve, scatto Milan: affare da 25 milioni!

Le due italiane sono in netto vantaggio sulla concorrenza e negli ultimi giorni i meneghini in particolare hanno dato segnali concreti di interessamento per il calciatore. La trattativa potrebbe essere presto avviata.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il costo del francese è di circa 25 milioni di euro. Il club transalpino non può chiedere di più, considerando come il contratto del giocatore sia in scadenza nel 2025 e ad oggi non ci sono margini per il rinnovo. La valutazione è condizionata da questa scadenza, il club del Principato deve fermarsi al massimo alla cifra su indicata. Il Milan starebbe preparando l’assalto decisivo, aiutato dalla titubanza della Juve che ha preso tempo.

Il principale obiettivo in quella zona di campo per Giuntoli, infatti, sembra essere diventato Khéphren Thuram. Un altro giocatore francese che milita in Ligue 1. Il figlio (di Lilian) e fratello (di Marcus dell’Inter) d’arte può avere a sua volta il futuro segnato in Italia. Via libera al Milan per il talentuoso Fofana, con Furlani e Moncada pronti ad affondare il colpo con i 25 milioni richiesti dalla squadra del Principato.

La trattativa può entrare nel vivo ma per ogni discorso definitivo bisognerà attendere la fine dell’Europeo, essendo ad oggi il giocatore concentrato solo sul campo e sulla sua Francia. Ancora qualche settimana di pazienza e poi sapremo come andrà a finire questa storia di mercato.