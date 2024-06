Nicolussi Caviglia per la stellina della Serie A, scambio da urlo con la Juve

Possibile scambio per la Juve: Nicolussi Caviglia in cambio della stellina della serie A, affare da urlo! Giuntoli riflette, i dettagli

Non solo affari di primo livello, come il futuro dei big Chiesa e Rabiot o l’arrivo di Douglas Luiz e altri obiettivi di mercato. La Juve in questo periodo è anche impegnata nella scelta degli elementi di contorno, quei giocatori che facciano al caso di Thiago Motta per completare al meglio la rosa.

Nel mirino di Cristiano Giuntoli e del team mercato bianconero è finito un giovane di belle speranze. Una stellina già sbarcata in serie A di cui si parla un gran bene. I piemontesi stanno pensando di chiederlo in cambio di Nicolussi Caviglia. Il centrocampista prodotto del settore giovanile è un’eterna promessa fin qui non mantenuta. Non più giovanissimo, avendo ormai superato i 24 anni. Il classe 2000 può salutare definitivamente Torino, dopo aver provato varie esperienze in prestito.

Mercato Juve, Nicolussi Caviglia in cambio della giovane promessa: i dettagli

La Juve è pronta a cederlo in maniera definitiva, basti pensare che nel campionato appena concluso Nicolussi Caviglia ha collezionato solo 8 presenze. Chiaro come la società ormai non ci punti più. Meglio utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a qualche giovane o per far cassa.

Nel mirino della società è finito Mihajlo Ilic. Si tratta di un difensore serbo, classe 2003, da non confondere con l’omonimo centrocampista del Torino. Già nel giro dell’Under 21 serba, il giocatore è cresciuto e sbocciato nel Partizan Belgrado. Prima di essere comprato dal Bologna per 5,5 milioni di euro a titolo definitivo lo scorso gennaio. Il club felsineo ci punta e difficilmente Sartori sbaglia un acquisto. Non ha fin qui raccolto nessuna presenza in serie A, ma obiettivamente era difficile considerando il livello raggiunto dai rossoblù nel corso di quest’anno.

La Juve l’ha puntato e vorrebbe prenderlo, magari attraverso uno scambio con Nicolussi Caviglia. Difficile che il Bologna accetti, dopo averci investito così tanto. Più probabile, invece, che il club felsineo lo dia in prestito per mandarlo a farsi le ossa. Se alla Juve o altrove bisognerà vedere, ma è chiaro che anche in bianconero i suoi spazi sarebbero ridotti. L’idea di Giuntoli potrebbe essere quella di prenderlo a titolo definitivo e farlo crescere senza ansie, un po’ come fatto ora dal Bologna. Resta difficile pensare ad un punto di incontro tra le parti, avendo entrambe la stessa intenzione.