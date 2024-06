Si accende Juve-Inter, ufficiale il nuovo rinforzo: ha firmato fino al 2027

L’eterna sfida tra Juve e Inter non poteva mancare in sede di calciomercato: è già arrivata la firma del nuovo rinforzo

Se c’è una rivalità che anima costantemente il calcio italiano, tra le sfide sul campo, quella tra i tifosi, a distanza e anche sul calciomercato, è sicuramente quella tra Juve e Inter. Si tratta di due nemesi, due modi opposti di vedere il gioco più bello del mondo e con la necessità costante dell’una di superare l’altra, soprattutto quando si tratta di vincere titoli.

L’abbiamo visto anche nell’ultima stagione, quando per diversi mesi i bianconeri sono riusciti a tenere il passo dei nerazzurri, per poi crollare sul più bello a metà stagione e prestare il fianco alla cavalcata degli uomini di Simone Inzaghi. È andata decisamente in maniera diversa per quanto riguarda la Serie A femminile. Da anni, la Vecchia Signora schiera una squadra estremamente competitiva, che in Champonship ha ottenuto il secondo posto alle spalle della Roma con 59 punti.

L’Inter, invece, è arrivata solo quinta con 34 lunghezze. Il divario tra i due club, almeno in tal senso, è particolarmente ampio, ma con il passare del tempo la Beneamata sta cercando di diminuire il gap, anche attraverso i nuovi acquisti. L’annuncio dell’ultimo colpo potrebbe aver lasciato di stucco in molti: i nerazzurri hanno chiuso l’arrivo di una stella dal Real Madrid.

L’Inter Women ha chiuso il colpaccio dal Real: si rinnova la sfida alla Juve

È ufficiale l’arrivo a Milano di Ivana Andres. Parliamo di un difensore spagnolo classe 1994, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. È uno dei volti e dei simboli della sua nazionale, con cui ha trionfato anche ai Mondiali, diventando anche una dei testimonial del calcio femminile spagnolo negli ultimi dieci anni.

Con il numero 5 sulle spalle, ha collezionato grandi successi, diventando un punto fermo della formazione ovunque sia andata. È così che, dopo gli inizi a Valencia fin dall’età di 15 anni, ha collezionato 247 presenze, per poi passare al Levante e poi in Blancos, uno dei traguardi più significativi nella carriera di qualsiasi calciatrice, come per gli uomini.

Oltre all’annuncio ufficiale, sono arrivate anche le prime parole del difensore, una volta acquistata dell’Inter, ai canali del club: “Sono felice di appartenere alla famiglia nerazzurra. Grazie dell’affetto e della splendida accoglienza; pronta per questa grande avventura!“. E ora l’Inter può rinnovare la sua sfida alla Juve, con più esperienza e ambizione.