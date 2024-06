Putiferio Inter: la rescissione è UFFICIALE

La rescissione, adesso, è ufficiale. Con tanto di comunicato e foto sul sito del club nerazzurro. Ecco i dettagli.

FC Internazionale Milano ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Rita Guarino, allenatrice della squadra femminile.

Il club desidera esprimere la propria gratitudine a coach Guarino per il significativo contributo apportato nei tre anni trascorsi in nerazzurro. Sotto la sua guida, l’Inter Women ha vissuto momenti di crescita e sviluppo, consolidandosi sempre più nel panorama del calcio femminile italiano.

Rita Guarino è arrivata all’Inter nel 2020, portando con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza del calcio. Durante il suo mandato, ha lavorato con dedizione e professionalità, contribuendo in maniera decisiva al miglioramento delle prestazioni della squadra.

FC Internazionale Milano ringrazia coach Guarino per l’importante lavoro svolto e le augura il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale, con la certezza che il suo futuro sarà ricco di successi e soddisfazioni. La risoluzione consensuale del contratto segna la fine di un’importante era per l’Inter Women, che ora si prepara ad affrontare nuove sfide e opportunità sotto una nuova guida tecnica. Il club è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore che continuerà il percorso di crescita e sviluppo della squadra.

C’è anche l’annuncio ufficiale sul sito dell’Inter. Rita Guarino ha dimostrato di essere un’allenatrice di grande talento, votata a un calcio offensivo, ma senza mai trascurare un solido assetto difensivo. La sua filosofia di gioco si basa su un equilibrio perfetto tra attacco e difesa, garantendo spettacolo e risultati concreti sul campo. Guarino è nota per il suo approccio al calcio offensivo, puntando a creare numerose occasioni da gol attraverso un gioco dinamico e veloce. Tuttavia, la sua visione non prescinde da una difesa ben organizzata, solitamente impostata con una retroguardia a quattro elementi. Questo equilibrio le consente di mantenere una squadra compatta, capace di resistere agli attacchi avversari e di ripartire rapidamente in contropiede. Durante i suoi tre anni all’Inter, Rita Guarino ha implementato con successo queste strategie, portando la squadra a livelli sempre più alti e contribuendo alla crescita del calcio femminile in Italia. La sua visione innovativa e il suo approccio tattico equilibrato sono stati fondamentali per il progresso del team. Mentre il club si prepara ad affrontare nuove sfide sotto una nuova guida tecnica, Guarino è pronta per nuovi orizzonti, dove la sua passione per il calcio e la sua competenza tattica continueranno a brillare.