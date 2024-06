Szczesny lascia la Juve ma resta in Serie A: offerta clamorosa

Szczesny lascia la Juventus ma resta in Serie A: offerta clamorosa per il portiere polacco che era tentato dall’Arabia Saudita

Szczesny potrebbe lasciare la Juventus, lo sappiamo. Il portiere polacco dovrebbe far posto a Di Gregorio, estremo difensore del Monza, con il quale Giuntoli ha chiuso con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Si è parlato di offerte dall’Arabia Saudita, con uno stipendio di 30 milioni di euro per due anni di contratto. Una somma clamorosa, che fa sicuramente girare la testa. Ma tutto sta, in questi casi, su quelle che sono le valutazioni del giocatore per la sua vita. E anche professionistiche. Quindi una decisione ancora non è stata presa e, secondo le informazioni riportate da Di Marzio, il portiere polacco ha avuto dei contatti in Serie A.

Szczesny al Monza, la situazione

Proprio il Monza di Adriano Galliani, che ha dato Di Gregorio, ci starebbe pensando per la prossima stagione. E in tutto questo, il giornalista, ha spiegato anche che l’estremo difensore polacco, adesso in vacanza dopo aver detto addio all’Europeo, vorrebbe rimanere nel massimo campionato italiano. Quindi potrebbe anche ascoltare l’offerta dei brianzoli, che economicamente non sarà vantaggiosa come quella che ha avuto dall’Arabia, ma sicuramente potrebbe stimolare sotto l’aspetto professionale.

Come sappiamo la Juve chiede per Szczesny un indennizzo di 5milioni di euro. Una cifra che la Juve potrebbe anche non prendere accettandolo in un “buono sconto” per Di Gregorio. Per lui si è parlato di 4milioni di euro per il prestito più 16milioni per l’obbligo di riscatto. Vedremo, e la sensazione è che l’operazione potrebbe anche andare a buon fine.