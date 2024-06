Calciomercato Juventus, si infiamma il derby di Milano. Sfida diretta per il bianconero: tutti i dettagli.

L’occasione Rabiot fa gola alle milanesi. Con il contratto del centrocampista francese in scadenza tra pochi giorni, si prospetta un’aspra battaglia di mercato tra Inter e Milan per accaparrarsi il giocatore, che potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero. Le previsioni dei bookmaker indicano che un colpo di scena potrebbe essere imminente, con le due rivali pronte a fare uno sgarbo ai bianconeri.

L’Inter corteggia Rabiot da tempo, e le quote degli esperti di Goldbet e Snai riflettono questa situazione, con l’approdo del centrocampista alla corte di Simone Inzaghi quotato tra 2,75 e 4. Tuttavia, anche il Milan si è inserito prepotentemente nella corsa, alzando la posta con un’offerta allettante. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri avrebbero presentato a Rabiot un contratto triennale da 7,5 milioni di euro l’anno, segno della loro forte determinazione a portarlo dall’altra sponda dei Navigli. Attualmente, l’ipotesi di un trasferimento al Milan è quotata 7,50.

Le quote per Rabiot: derby di Milano per il francese

Nonostante l’apparente vantaggio dell’Inter, la situazione è tutt’altro che decisa. Il Milan sembra intenzionato a lottare fino all’ultimo per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista, e il duello tra le due squadre milanesi potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane.

Adrien Rabiot, 28 anni, è arrivato alla Juventus nel 2019 dal Paris Saint-Germain, e da allora ha mostrato alternanza di prestazioni ma anche momenti di grande qualità. Il suo futuro ora è avvolto nell’incertezza, con i tifosi bianconeri che osservano con preoccupazione la possibilità di perderlo a vantaggio di una delle storiche rivali. La Juventus, dal canto suo, sta tentando di trattenere il giocatore, ma le offerte economiche delle milanesi potrebbero risultare decisive. Inoltre, l’eventuale partenza di Rabiot rappresenterebbe per i bianconeri la necessità di trovare un sostituto all’altezza, aumentando così la pressione sulla dirigenza durante questa finestra di mercato.

Il derby di mercato tra Inter e Milan per Rabiot è dunque apparecchiato, e tutto è ancora da decidere. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare dove giocherà il centrocampista francese nella prossima stagione, in un affare che potrebbe avere importanti ripercussioni sulle dinamiche del campionato di Serie A. Indipendentemente dal risultato finale, una cosa è certa: la corsa per Rabiot ha già acceso l’entusiasmo e l’attesa tra i tifosi delle due sponde di Milano, pronti a vivere un’estate di mercato infuocata.