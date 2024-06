Adieu Juve, firma un triennale col Milan: affare supersonico

Arrivano brutte notizie in sede di mercato per la Juventus con un obiettivo dei bianconeri che è pronto a firmare con il Milan.

Sono diversi i nomi sui quali Juventus e Milan si stanno sfidando per quello che riguarda il calciomercato. Nelle ultime ore i rossoneri sembrano aver fatto uno scatto decisivo in avanti beffando i bianconeri.

Il calciomercato di Juventus e Milan è ricco di intrecci con le due dirigenze che stanno lavorando, in più di un’occasione, sugli stessi obiettivi. Se nella corsa a Thiago Motta ha avuto ragione la Juventus riuscendosi ad assicurare l’ormai ex allenatore del Bologna, i rossoneri hanno avuto la meglio per quello che riguarda un centrocampista che piace ad entrambi i club.

Calciomercato Juventus, che beffa: se ne va al Milan

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe trovato l’accordo con Youssouf Fofana che firmerà un triennale con i rossoneri. Il club meneghino verserà una somma intorno ai 25 milioni di euro al Monaco per il giocatore della nazionale transalpina.

Il Milan si era mosso con anticipo per il centrocampista francese che aveva avvertito il Monaco di voler cambiare squadra durante questa sessione di mercato. Il contratto in scadenza nel giugno del 2025 ha favorito la trattativa dei rossoneri con il Monaco che non voleva rischiare di perdere il mediano a costo zero tra un anno. L’affare potrebbe concludersi positivamente già nelle prossime ore con Fonseca che avrà il primo rinforzo richiesto alla dirigenza.

Un colpo a centrocampo che però non sembra che possa frenare il Milan dal tentativo di raggiungere un accordo con Adrien Rabiot durante questa estate. I rossoneri stanno spingendo per arrivare al francese, ormai svincolato dal contratto con la Juventus e di fatto libero da ogni impegno. I bianconeri sperano ancora di riuscire a convincere il classe 1995 a proseguire a Torino la sua carriera ma il pressing dei rossoneri si sta facendo sempre più forte.

Non è da escludere però che Juventus e Milan possano chiudere direttamente una trattativa. I bianconeri, infatti, sarebbero sulle tracce di Alexis Saelemaekers, esterno offensivo belga che piace molto a Thiago Motta. Il classe 1999 ha fatto benissimo a Bologna sotto la guida del tecnico italo-brasiliano e non rientra più nei piani dei rossoneri, pronti a cederlo per una somma intorno ai 15 milioni di euro. Durante la prossima settimana potrebbero esserci i contatti decisivi per cercare di chiudere l’affare.