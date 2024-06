“Allegri al posto di Spalletti”: rivoluzionato tutto il ‘Palazzo’

L’Italia è fuori dagli Europei dopo la sconfitta patita agli ottavi di finale contro la Svizzera. E’ tempo di “processi” per gli azzurri.

Le cose non sono andate affatto per come si sperava. Già durante la fase a gironi la squadra di Spalletti ha faticato tantissimo, riuscendo a strappare la qualificazione agli ottavi soltanto grazie ad un gol di Zaccagni a pochi secondi dalla fine, contro la Croazia.

Non si respirava comunque un buon clima tra i tifosi della nazionale, consapevoli dei limiti dell’undici di Spalletti. Limiti evidenziati partita dopo partita. A livello atletico la squadra è apparsa davvero scarica, senza determinazione, salvata più volte da Donnarumma. Anche a livello tattico il ct ha faticato tantissimo. Ha fatto più esperimenti, cambiando modulo e interpreti. Ma l’Italia è rimasta brutta da vedere, incapace di prendere in mano il pallino del gioco. I due centravanti Scamacca e Retegui hanno chiuso senza aver segnato nemmeno un gol.

Italia ad Allegri: la proposta “provocatoria” sui social

Contro la Svizzera l’Italia è andata in grande difficoltà, non c’è stata partita. Giusta l’eliminazione arrivata subendo un gol per tempo, senza mai dare l’impressione di avere la capacità di tornare in partita. In questi giorni si parlerà tanto di nazionale e del futuro del calcio italiano.

Dopo l'Europeo, Gravina out. Figc in mano a un presidente federale forte, con pieni poteri. Allegri in panchina al posto di Spalletti. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) June 29, 2024

Il giornalista Graziano Campi Carugo su X lancia una proposta: “Dopo l’Europeo, Gravina out. Figc in mano a un presidente federale forte, con pieni poteri. Allegri in panchina al posto di Spalletti”. E sono in tanti a commentare in modo favorevole questa soluzione, sottolineando le capacità di gestore dell’ex allenatore della Juventus, che è stato capace più volte di raccogliere il massimo dalle sue squadre anche in situazioni d’emergenza.