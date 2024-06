Benservito Juventus, proposta accettata: il ‘ritorno’ è pazzesco

Continuano ad essere tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus in questo finale del mese di giugno.

Non potrebbe essere altrimenti visto che manca sempre meno al raduno precampionato. Come al solito ci saranno ancora tanti punti interrogativi, ma il mercato rimarrà ancora aperto a lungo e ci sarà tanto tempo per fare acquisti e cessioni. Di sicuro il lavoro non manca al direttore Giuntoli.

La Juventus vuole puntare in alto nella stagione che andrà a cominciare. La missione principale sarà quella di riuscire a riportare a Torino quel tricolore che ormai manca da troppo tempo in bacheca. Ma non bisogna dimenticare che la formazione allenata da Thiago Motta sarà protagonista su più palcoscenici. Ognuno con la sua importanza. Servirà insomma una rosa lunga e ben assortita, visti i tanti impegni in calendario.

Juventus, su Locatelli gli occhi dell’OM

Non bisogna dimenticare però che in casa Juve si parla anche di cessioni. Non c’è, di fatto, nessun incedibile. Tutti possono partire in caso di offerta particolarmente stimolante. Anche perché in questo modo si potrebbero ricavare altri fondi da poter reinvestire altrove, magari risparmiando anche qualcosa sull’ingaggio.

Exclu FM : Retrouvailles entre Locatelli et De Zerbi ? 🇮🇹 ° Piste concrète pour l'OM

° Le joueur réfléchit à un départ

° Juventus pas opposée à une vente

° Mission dégraissage au milieu

° Prêt payant avec OA envisagé – Plus de détails sur @FootMercato https://t.co/esVXkdXleR — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) June 29, 2024

Footmercato spiega come nella lista dei possibili partenti potrebbe esserci pure Locatelli. Il mediano piace infatti all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, che conosce molto bene le sue caratteristiche. Di fronte ad una offerta importante la Juventus non direbbe di no alla sua partenza. Si starebbe anche lavorando alla possibilità che Locatelli approdi in Francia in prestito oneroso, vista la folta concorrenza a centrocampo troverebbe infatti meno spazio rispetto al passato.