Colpaccio bianconero da favola, arriva dal Milan per 50 milioni di euro

Il calciomercato è entrato ormai nel vivo con i club che stanno stringendo i tempi per chiudere i colpi sia in entrata che in uscita

Il Milan, ufficializzato Paulo Fonseca come nuovo allenatore, è ora al lavoro per consegnare al tecnico portoghese una formazione capace di poter competere su tre fronti.

Con ogni probabilità, prima di ufficializzare operazioni in entrata, il Milan lavorerà sulle cessioni per cercare di fare cassa e reinvestire il denaro sugli obiettivi già noti da tempo. Zlatan Ibrahimovic ha però fatto chiarezza su quelle che sono le intenzioni della società che non vuole perdere i migliori: Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. Dato per scontato che ogni tipo di decisione definitiva sui tre possa arrivare al termine dell’europeo, in casa rossonera potrebbe essere un altro big a salutare.

Calciomercato Milan, maxi cessione ai bianconeri

Stando a quanto affermato dal The Guardian, il Milan avrebbe fissato il prezzo di Fikayo Tomori, finito nel mirino del Newcastle negli ultimi giorni con i bianconeri pronti all’offerta. La volontà del Milan è però quella di non svendere il centrale inglese, per il quale saranno necessari 50 milioni di euro per dare l’ok alla sua partenza.

La somma richiesta dal Milan al momento ha bloccato la trattativa tra le parti con i Magpies che ritengono troppo alto il prezzo. I bianconeri avrebbero virato le proprie attenzioni su Malick Thiaw, valutato dai rossoneri circa 30 milioni di euro ma non è da escludere che possa esserci una trattativa tra le parti per trovare un accordo diverso per quello che riguarda il futuro di Tomori.

Parte in causa della trattativa è anche la Juventus. Un giocatore bianconero infatti è finito sulla lista degli obiettivi del Newcastle. I bianconeri starebbero pensando infatti a Federico Gatti, centrale della Juventus che potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Al momento l’ex Frosinone non sembra essere la prima scelta del Newcastle che però potrebbe virare sul classe 1998 nel caso in cui non dovessero andare a buon fine le trattative con il Milan per i centrali rossoneri.

L’eventuale cessione di Federico Gatti consentirebbe poi alla Juventus di avere a disposizione un’ulteriore somma di denaro per dare l’assalto al primo obiettivo della difesa, Riccardo Calafiori. Negli ultimi giorni si è alzato il muro da parte del Bologna che continua a chiedere circa 50 milioni di euro per il proprio centrale che è ora anche nelle mire di diversi club di Premier League complici le ottime prestazioni fornite con la maglia della nazionale.