Dramma a Wimbledon, rischio forfait per una stella: tifosi col fiato sospeso

Wimbledon a rischio per una delle stelle del torneo: ansia incredibile tra i tifosi, la decisione sarà presa nelle prossime ore

Sono ore caldissime a Wimbledon quelle che gli organizzatori stanno vivendo. E non certo per le temperature londinesi, decisamente poco estive in questo momento. A far tremare non solo i tifosi, ma anche i vertici dello Slam sull’erba, uno dei tornei più attesi dell’anno, è il possibile forfait di una stella. La decisione non è ancora stata presa ufficialmente, ma il rischio di un clamoroso ritiro all’ultimo minuto è dietro l’angolo.

Mentre gli appassionati italiani fremono per l’eccitazione, grazie a uno Jannik Sinner arrivato a questa edizione dei Championships non solo come numero uno al mondo ATP, ma anche come fresco vincitore del suo primo torneo su erba a Halle, tanti tifosi in giro per il mondo restano con il fiato sospeso in attesa di conferme ufficiali da parte di una grande star in questo momento a rischio.

Se la situazione Djokovic, che ha tenuto tutti in ansia nelle scorse settimane, sembra rientrata, con il serbo pronto ad approfittare di un sorteggio favorevole per farsi strada verso la finalissima, è nel femminile che in questo momento esiste il rischio di dover dire addio prematuramente a una delle grandi favorite. Una perdita che rappresenterebbe un colpo durissimo per il torneo WTA.

Wimbledon a rischio per una delle favorite: l’infortunio è più grave del previsto

A tenere con il fiato sospeso tutti i tifosi è la numero tre del ranking mondiale, la bielorussa Aryna Sabalenka. Negli scorsi giorni la giocatrice si è dovuta infatti ritirare dal WTA 500 di Berlino per un problema fisico occorso durante la sfida con Anna Kalinskaya.

Inizialmente l’infortunio sembrava di poco conto, qualcosa di ampiamente superabile in vista del debutto all’All England Club. Le cose però si sono rivelate diverse in questi giorni, come confessato dalla stessa giocatrice in una conferenza stampa che fa tremare i polsi agli organizzatori.

“Non sono al top, ho un infortunio alla spalla. Si tratta di un problema davvero raro, ed è molto frustrante“, ha spiegato la giocatrice bielorussa, aggiungendo di riuscire a fare qualsiasi cosa, ma solo convivendo con il dolore, soprattutto quando deve servire.

“Sto facendo il possibile per essere pronta, ma esiste la possibilità che il mio esordio sia a rischio“, ha ammesso quindi la numero tre del ranking WTA. L’ennesima brutta notizia in un periodo in cui la fortuna sembra davvero aver voltato le spalle alla campionessa degli Australian Open, lo scorso anno semifinalista a Londra.