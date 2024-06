Saluta il Milan e si trasferisce alla Juve per 15 milioni, da non credere!

Nuovo affare a sorpresa di mercato in arrivo con un giocatore pronto a salutare il Milan per approdare alla Juventus

Le strade di mercato di Juventus e Milan si stanno incrociando in più di un’occasione con bianconeri e rossoneri che si stanno sfidando per arrivare a Fofana e Zirkzee.

In queste ultime ore però sembra che i due club siano ad un passo dal chiudere un affare che potrebbe portare un giocatore direttamente dal Milan alla Juventus. Le due società si sarebbero già parlate con i rossoneri pronti a dare l’ok alla cessione di un loro calciatore per una somma intorno ai 15 milioni di euro. Nelle prossime ore dovrebbe esserci l’incontro decisivo per regalare a Thiago Motta una pedina importante per il suo scacchiere.

Calciomercato Juventus, affare col Milan: 15 milioni sul piatto

Stando alle ultime indiscrezioni sarebbero in corso i contatti tra Milan e Juventus per Alexis Saelemaekers con i rossoneri che chiedono circa 15 milioni di euro per l’esterno offensivo non riscattato dal Bologna.

Il giocatore classe 1999 non è stato riscattato dal Bologna che avrebbe potuto trattenerlo versando nelle casse del Milan una somma intorno ai 10 milioni di euro. Da parte dei rossoneri non c’è però l’intenzione di tenere il belga in rosa che appare quindi destinato a salutare nuovamente Milanello nell’arco di poche settimane. La Juventus, ufficializzato Thiago Motta come nuovo allenatore, ci starebbe pensando seriamente volendo regalare al proprio tecnico quel giocatore che tanto è stato importante a Bologna sotto la sua gestione.

Fino a poche settimane fa sembrava più che probabile la sua permanenza in rossoblu ma l’addio di Thiago Motta ha fatto cambiare i piani ai felsinei. Vincenzo Italiano, giunto sulla panchina del Bologna, sarebbe pronto a puntare su Karlsson nel ruolo del belga, finito invece nel dimenticatoio sotto la gestione del tecnico italo-brasiliano. Il Milan non vuole fare sconti però per l’ex Anderlecht che viene valutato circa 15 milioni di euro. Sull’esterno ci sono diverse squadre anche all’estero che hanno chiesto informazioni sul suo conto.

La cifra necessaria per l’acquisto dell’esterno offensivo belga dovrebbe arrivare dalla cessione di Moise Kean alla Fiorentina. La punta classe 2000 ha un contratto in scadenza tra un anno ed i bianconeri stanno cercando di chiudere la cessione quanto prima per non rischiare poi di perderlo a zero tra un anno. L’accordo con i viola sembra essere ad un passo con la società toscana pronta a versare nelle casse della Juventus un somma che si aggira intorno ai 12 milioni di euro più bonus.