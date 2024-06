Tifosi della Juve scossi, si svincola e firma gratis col Napoli di Conte!

Il calciomercato entra nel vivo con un colpo dei partenopei a parametro zero davvero importante: Conte può sorridere con l’ex Juve

Siamo entrati nel mese di luglio e come ogni anno, ci sono tanti nuovi calciatori svincolati visto che in data 30 giugno scadono tutti i contratti dei calciatori che non hanno firmato accordi pluriennali con delle società. In casa Juventus ad esempio si tengono i riflettori puntati su Adrien Rabiot che ha il contratto scaduto con il club e deve ancora decidere cosa fare nel suo futuro con anche altre proposte ricevute.

Il Napoli invece, ad esempio, ha perso a parametro zero Piotr Zielinski che si è accasato all’Inter. Tuttavia, i partenopei sono riusciti a pescare dal mercato svincolati un giocatore importante che negli ultimi (anche se un po’ a corrente alternata) ha fatto spesso bene e si è dimostrato uno dei migliori interpreti italiani del suo ruolo. Si tratta di un ex calciatore della Juventus che non farà felici i tifosi bianconeri all’idea di vederlo giocare con la maglia del Napoli.

Spinazzola si libera dalla Roma: pronta la firma con il nuovo Napoli di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis

In data 30 giugno 2024 è scaduto il contratto di Leonardo Spinazzola con la Roma e quindi si può definire a tutti gli effetti il laterale ex Juve come un calciatore svincolato. Questa sua condizione non pare però destinata a durare ancora molto dal momento che ha ricevuto alcune proposte differenti per accasarsi immediatamente in una nuova squadra e tra queste ce n’è una in particolare che spicca particolarmente sulle altre.

Si tratta dell’offerta del Napoli di Antonio Conte che vuole rinforzare la rosa azzurra in più zone del campo dopo l’ultima deludente stagione conclusa al decimo posto in Serie A. Per le fasce l’obiettivo principale in questo momento del calciomercato è senza dubbio Spinazzola che garantisce qualità ed esperienza a costo zero.

I tifosi juventini forse dovranno quindi abituarsi all’idea di vedere un loro ex giocatore, anche abbastanza apprezzato durante la sua esperienza all’ombra della Mole, indossare la divisa del Napoli. Dopo cinque anni giocati nella capitale con la Roma, il laterale sinistro 31enne si appresta ad una nuova esperienza professionale che dovrebbe essere ai piedi del Vesuvio per far parte del nuovo Napoli targato Antonio Conte.