Calciomercato Juventus, Chiesa via con lo scambio: doppia mazzata Giuntoli

Calciomercato Juventus, Chiesa via con lo scambio è una situazione complicata. Per Giuntoli doppia mazzata

Federico Chiesa, da ieri, è entrato ufficialmente nell’ultimo anno di contratto con la Juventus. E per il rinnovo, al momento, non ci sono sbocchi. Situazione bloccata, anche perché è da poco finito l’Europeo e tutti vogliono avere un poco di tempo per pensarci.

Le prestazioni dell’azzurro non sono state ottime. Ma la Juve a quanto pare – secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport – non ha nessuna intenzione di abbassare la valutazione del giocatore: 40 milioni di euro, anche se la scadenza dell’accordo ormai vicina non permette a Giuntoli di avere il coltello dalla parte del manico. Insomma, ci sarà da lavorare sulla questione e lo sappiamo. Ma le sensazioni che in questo momento ci sono non lasciano dormire sonni tranquilli in casa bianconera. Giuntoli infatti potrebbe prendersi una doppia mazzata.

Calciomercato Juventus, la situazione Chiesa

Il primo motivo è che senza addio di Chiesa è difficile pensare al sostituto da portare a Torino che la Juventus avrebbe individuato in Sancho del Manchester United che torna in Premier League dopo il prestito di sei mesi al Borussia Dortmund. Sarebbe lui il prescelto di Motta, ma senza addio di Federico (alla fine le richieste si potrebbero anche un po’ abbassare), non c’è nessuna possibilità di pensare all’altro innesto.

E poi c’è anche un’alta questione: si è pensato di inserire Chiesa nell’operazione che avrebbe dovuto portare Di Lorenzo in bianconero. Il capitano del Napoli tramite il suo agente un paio di settimane fa ha detto di voler lasciare il Napoli. Ma l’avvento di Antonio Conte in panchina, che ha subito fatto capire di voler puntare sul giocatore e che quindi non lo lascerà partire, potrebbe cambiare le carte in tavola anche sotto questo aspetto. Quindi non sembrano ci siano possibilità, almeno per ora, di arrivare a dama. Doppia mazzata.