Juventus, doppia firma dopo Douglas Luiz: a Torino per le visite mediche

Inizio della sessione estiva di calciomercato letteralmente entusiasmante per la Juventus. Dopo l’ufficialità, arriva un’altra importante indiscrezione

Juventus regina del mercato, almeno in questo primo scorcio di un’estate che si preannuncia assolutamente rovente in casa bianconera. Grazie ad un vero e proprio colpaccio, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha ufficializzato l’arrivo di Douglas Luiz in bianconero.

L’operazione con l’Aston Villa è stata trovata sulla base di una valutazione complessiva da 50 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Il comunicato diramato dal club bianconero non cita né Iling Junior che Barrenechea che, dopo aver sostenuto le visite mediche con l’Aston Villa nelle scorse ore, sono in procinto di apporre la firma sui rispettivi contratti, legandosi al club di Birmingham. Ragion per cui l’esborso cash per Douglas Luiz da parte della Juventus, alla luce della valutazione dei due giovani calciatori, sarà assolutamente contenuto. Ma non è finita qui.

Calciomercato Juventus, sprint per Alisha Lehmann e Hanna Bennison: doppia fumata bianca

In attesa di sviluppi importanti per Khephren Thuram, per il quale la trattativa con il Nizza è ormai giunta nelle sue fasi più calde, la Juventus si sta muovendo in modo molto attivo anche sul fronte Women.

Anche in questo senso le mosse di mercato dell’area mercato bianconera si intrecciano con Douglas Luiz. Incanalata ormai da tempo, la trattativa per il passaggio della fuoriclasse Alisha Lehmann – fidanzato del brasiliano neo juventino – è ormai giunta alle battute conclusive. La svizzera, però, non sarà l’unico volto nuovo che varcherà le soglie dello Juventus Medical.

Come evidenziato da Il Bianconero, infatti, è attesa a Torino per le visite mediche – con annessa firma sul contratto – anche Hanna Bennison. Le trattative per le due calciatrici sono ormai giunte al traguardo al punto che la ‘Vecchia Signora’ conta di ufficializzarle nel corso delle prossime ore per rinforzare un roster che nell’ultima stagione ha faticato e non poco a trovare una continuità di rendimento degna di nota. I contatti tra le parti sono così avviati che virtualmente sia la Lehmann che la Bennison possono essere considerate nuove calciatrici della Juventus.