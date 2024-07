Lookman-Juve, colpo scudetto: all’Atalanta 22 milioni di euro più una contropartita!

La Juve pensa al colpo Lookman per sistemare il proprio attacco e dare l’assalto all’Inter nella lotta Scudetto. L’affare può andare in porto

Sul piatto ci sono 22 milioni di parte cash più una contropartita che può fare al caso di Gasperini. Thiago Motta vuole rinforzare le fasce per strutturare nel migliore dei modi il suo 4-2-3-1.

Avere a disposizione un giocatore come Lookman può fare tutta la differenza del mondo in Serie A. Onestamente non solo nel nostro campionato, visto il modo in cui l’esterno nigeriano ha trasportato l’Atalanta alla vittoria finale in Europa League. Tre gol uno più bello dell’altro, che hanno letteralmente steso il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e Xhaka. Abilissimo nell’uno contro uno e anche piuttosto freddo sotto porta, Lookman è migliorato moltissimo con Gian Piero Gasperini, andando a limare anche quei problemi di continuità che lo avevano sempre caratterizzato in passato.

La sua ultima stagione recita un tabellino di tutto rispetto, con 45 presenze, 17 gol e 10 assist, di cui molti dei quali decisivi. La sua valutazione è aumentata con il passare dei mesi, arrivando a toccare circa 40 milioni, almeno stando alle valutazioni di Transfermarkt. La Juve lo vorrebbe al centro del proprio progetto offensivo, per completare una batteria di esterni di grande livello da mettere a disposizione di Thiago Motta.

Juventus, il sogno proibito è Lookman: Weah più soldi per convincere l’Atalanta

Dell’asse Torino-Bergamo si è parlato abbondantemente nell’ultimo periodo per quanto concerne il nome di Koopmeiners, sogno proibito di Giuntoli e della Vecchia Signora. In realtà il centrocampista olandese, che ha saltato gli Europei solo per infortunio, viene valutato 70 milioni e per la Juve è al momento fuori portata. In quel reparto sono usciti già gli oltre 20 milioni per Douglas Luiz e probabilmente verrà fatto uno sforzo per Thuram del Nizza, quindi forse è meglio destinare i fondi altrove.

Motta non stimerebbe particolarmente Chiesa e non sembra opporsi ad una cessione dell’ex Viola. Sostituirlo con Lookman potrebbe essere un ottimo colpo, specie considerando le caratteristiche dei due e il maggiore contributo sotto porta del nigeriano dell’Atalanta. Per convincere gli orobici Giuntoli è pronto a mettere sul piatto oltre ad un conguaglio di 22 milioni anche il cartellino di Timothy Weah, attualmente impegnato in Copa America con la sua Nazionale. A Gasperini potrebbe interessare vista la duttilità tattica e la possibilità di utilizzarlo come esterno destro del suo 3-4-2-1. Vedremo se alla fine arriverà la fumata bianca.