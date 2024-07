Un Big bianconero alla Roma, affare da 9 milioni di euro

La Roma potrebbe mettere a segno a breve un colpaccio: un bianconero è finito nel mirino di De Rossi e può sbarcare nella Capitale per 9 milioni

I giallorossi stanno cercando di rinforzarsi in vari reparti e adesso c’è un indizio in più per un giocatore che potrebbe fare al caso del giovane allenatore. Un profilo di livello internazionale.

La Roma di Daniele De Rossi sta provando a recuperare il terreno perduto sul mercato. L’arrivo del nuovo Ds Ghisolfi è avvenuto con colpevole ritardo da parte della società e adesso i giallorossi devono accelerare. Di colpi, sia in entrata che in uscita, ne servono molti, circa una decina e non si può perdere nemmeno un minuto. Il dirigente francese e l’ex centrocampista della Nazionale convergono sulle necessità della rosa per alzare il proprio livello qualitativo. In attacco, dopo l’addio di Lukaku, c’è bisogno di rifondare, così come a centrocampo, dove Renato Sanches e Aouar sono ai saluti.

Da non sottovalutare però anche la difesa, visto che lo stesso De Rossi ha chiesto in modo esplicito di avere a disposizione almeno due terzini e un centrale nuovi rispetto allo scorso anno. Proprio in mezzo la situazione di Smalling, spesso ai box per noie fisiche, non lascia tranquilli e si sta provando a colmare il gap con un uomo di esperienza ma sano.

Nuovo difensore per la Roma, De Rossi vuole Schar: può arrivare per 9 milioni

Tra i nomi accostati alla Roma per il ruolo di centrale c’è quello di Mats Hummels. Il tedesco del Borussia Dortmund non è però l’unico nella lista di Ghisolfi. Piace moltissimo, infatti, anche Fabian Schar, nazionale svizzero che tanto bene sta facendo agli Europei. Il classe ’91 gioca nel Newcastle da diversi anni ma ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025. Le sue condizioni fisiche sono ottimali, visto che nella passata stagione ha messo insieme la bellezza di 50 presenze, senza riportare mai infortuni.

In un’ottica di ringiovanimento, gli inglesi potrebbero lasciarlo partire per una cifra attorno ai 9 milioni. Considerando che per il riscatto di Llorente dal Leeds ne servirebbero 5, non è da escludere un piccolo sforzo da parte dei Friedkin per alzare il livello qualitativo. Schar abbinerebbe solidità e concretezza ad un reparto troppo spesso perforabile nell’ultima stagione e una personalità forte per aiutare De Rossi nella sua rincorsa verso un posto Champions.