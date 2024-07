Accordo vicinissimo con la Juve, firma il bomber dei record!

Il club bianconero è molto vicino alla firma ufficiale con questo attaccante, che viene da una stagione a dir poco eccellente

Tempo di cambiamenti e di costruzione in casa Juventus. La società bianconera ha scelto di cambiare guida tecnica, affidandosi a Thiago Motta, ovvero l’allenatore rivelazione della scorsa stagione di Serie A, dopo aver dato il benservito a Massimiliano Allegri.

I tifosi juventini, dopo un paio di annate tra alti e bassi, sognano il nuovo salto di qualità con i rumors di mercato che appaiono sempre più concreti. Ufficializzato Douglas Luiz, Kephren Thuram e Teun Koopmeiners restano opzioni molto calde per rifondare il centrocampo, mentre mister Motta spinge per avere con sé anche Calafiori.

Ma il club non sta lavorando soltanto per impreziosire e migliorare la rosa di prima squadra. La Juve infatti deve tener conto del progetto Next Gen, ovvero della formazione Under 23 che milita ormai da qualche anno nel campionato di Serie C. Una squadra ricca di giovani talenti e di calciatori ‘di categoria’, formata proprio per sviluppare senza fretta le qualità di coloro che escono dal vivaio di Vinovo.

Juve Next Gen: firma in arrivo per il bomber della Serie C

Aria di cambiamento anche nella Juventus Next Gen in vista della prossima stagione. L’allenatore Massimo Brambilla ha cambiato squadra, accettando la proposta del Foggia, così la panchina bianconera finirà nelle mani di Paolo Montero, storico ex difensore juventino che ha sostituito Allegri in prima squadra nel finale dell’ultimo campionato di Serie A.

In attesa di capire quali giovani dell’Under 23 saranno confermati e quali invece verranno ceduti, sono in arrivo due firme importanti per la Juve. In primis la società torinese si è assicurata la permanenza del bomber d’esperienza, una delle ‘chiocce’ scelte per guidare il resto della rosa in C. Parliamo di Simone Guerra.

L’attaccante classe ’89 è reduce da un’ottima stagione, con 15 reti realizzate e dunque una leadership conclamata al centro dell’attacco della Next Gen. Il classe ’89 resterà, con sommo apprezzamento di tutto l’ambiente, anche nella prossima stagione. Guerra, acquistato lo scorso anno dalla Feralpi Salò, vanta una carriera positiva nelle serie minori, avendo indossato maglie di squadre come Benevento, Piacenza, Vicenza, Matera e Entella tra le altre. Non solo Guerra: in arrivo il rinnovo anche dell’altro uomo d’esperienza della Juve Next Gen, ovvero capitan Fabrizio Poli. Il difensore centrale, spesso infortunato nell’ultima annata, verrà confermato poiché considerato una guida per i ragazzi più giovani, elemento fondamentale all’interno della rosa.