Comunicato ufficiale, per la Juve c’è Simeone: tifosi senza parole

Dopo l’arrivo del comunicato ufficiale adesso è sicuro che di fronte ci sarà Diego Simeone: una sorpresa anche per tutti i tifosi

Tra mercato e ritiro, la Juve sta cercando di preparare nel migliore dei modi l’inizio della prossima stagione. Thiago Motta troverà sulla sua strada il tecnico dell’Atletico Madrid.

La Juventus si sta preparando a vivere una stagione da protagonista con una rosa che sarà profondamente rivoluzionata rispetto allo scorso anno. Il ritorno in Champions League, unito alla prospettiva di giocare il Mondiale per Club la prossima estate, hanno dato garanzie economiche e spinta tecnica per innalzare il livello della squadra. L’arrivo di Douglas Luiz è solo il primo tassello di un puzzle che si va via via componendo e che regalerà altre gioie ai tifosi.

Sembra infatti sempre più vicino anche l’arrivo di Thuram per la mediana, a prendere il posto di Rabiot e a ringiovanire il reparto. Thiago Motta dovrà poi assemblare il tutto e costruire una macchina perfetta come avvenuto a Bologna lo scorso anno. Il tecnico italo brasiliano non vede l’ora di iniziare e sta programmando tutto nei dettagli per la preparazione estiva.

Juventus, precampionato ricco di impegni: si chiude il 6 agosto contro l’Atletico Madrid

Per motivi di sponsor tecnico la Juventus sarà dal 20 al 26 luglio in Germania, presso l’Adidas HQ di Herzogenaurach, dove svolgerà la seconda parte della preparazione dopo l’iniziale raduno alla Continassa. Dalle parti di Norimberga inizieranno anche i primi impegni in amichevole, con un programma che è già ricco di sfide interessanti.

Come confermato sul proprio sito ufficiale, infatti, La Vecchia Signora ha comunicato chi saranno le avversarie di questa fase di ritiro estivo. Si parte contro i padroni di casa del Norimberga, poi i francesi del Brest, fino ad arrivare ai nemici di molte battaglie in Champions League, ovvero l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Il primo test estivo per gli uomini di Thiago Motta si giocherà il 26 luglio alle 17 al Max-Morlock Stadion contro il Norimberga (nel loro stadio). Poi dopo aver affrontato a Pescara il Brest, il 3 agosto alle 21, sarà la volta della sfida all’Atletico Madrid. Simeone se la vedrà con i bianconeri in Svezia, a Goteborg, l’11 agosto all’Ullevi Stadium, alle ore 15. Un piccolo antipasto di Champions League e di Mondiale per Club. Vedremo come andrà a finire.