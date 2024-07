Juventus insaziabile, magia Giuntoli: colpo di ‘samba’ dal Manchester City

Calciomercato Juventus, può arrivare direttamente dal Manchester City di Pep Guardiola: colpo a sorpresa di Giuntoli.

Come anticipato da Edoardo Mecca, che ha recentemente condiviso un’interessante notizia di calciomercato tramite il suo account Twitter, Thiago Motta, attuale allenatore della Juventus, ha mostrato un forte interesse per il terzino brasiliano Yan Couto, attualmente in uscita dal Manchester City.

Yan Couto, terzino destro di origine brasiliana, è considerato uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico. Nonostante il suo talento, Couto ha trovato poco spazio nella prima squadra del Manchester City, portandolo a cercare nuove opportunità per giocare con maggiore continuità. Il suo contratto con il club inglese scade tra un anno, il che rende la sua situazione particolarmente interessante per molte squadre.

Nuovo nome per la difesa: Yan Couto dal Manchester City

Un dettaglio rilevante emerso dal tweet di Mecca è che gli agenti di Yan Couto sono gli stessi di Wojciech Szczesny, il portiere polacco attualmente in forza alla Juventus. La Juve sta lavorando per sistemare la cessione di Szczesny, il che potrebbe facilitare eventuali negoziati per Couto, qualora il club torinese decidesse di entrare nella corsa per il giovane terzino.

La situazione è in continuo sviluppo e merita di essere monitorata attentamente. L’interesse di Thiago Motta per Yan Couto potrebbe portare a una trattativa concreta nelle prossime settimane, specialmente considerando la necessità della Juventus di rinforzare la propria difesa con giocatori giovani e talentuosi. Il mercato estivo continua a riservare sorprese, e la possibile acquisizione di Yan Couto da parte della Vecchia Signora sotto la guida di Thiago Motta rappresenta una delle trattative più interessanti da seguire.

Con il contratto del giocatore in scadenza tra un anno e l’interesse di vari club, la situazione è destinata a evolversi rapidamente. Gli appassionati di calcio dovranno rimanere aggiornati per scoprire quale sarà il prossimo capitolo della carriera del promettente terzino brasiliano. Yan Bueno Couto, nato il 3 giugno 2002 a Curitiba, in Brasile, è un terzino destro conosciuto per la sua velocità, agilità e capacità di contributo offensivo. Fin da giovane, Couto ha attirato l’attenzione degli scout per le sue prestazioni impressionanti nelle categorie giovanili. Nel 2020, Yan Couto è stato acquistato dal Manchester City per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Tuttavia, il giovane terzino non ha ancora trovato spazio nella prima squadra del club inglese, complice la forte concorrenza e la necessità di adattarsi a un livello di gioco più alto rispetto a quello a cui era abituato in Brasile. Ora potrebbe diventare una vera e propria certezza per la nuova Juventus di Thiago Motta, rimaniamo in attesa di scoprire se Giuntoli riuscirà a chiudere un altro colpo stellare.