La Juve si regala il vice Campione d’Europa, scambio da brividi in queste ore

Un colpo da sogno per la Juventus: Thiago Motta può esultare, il vice campione d’Europa inserito nello scambio

Chi ha tempo non aspetti tempo. E così la Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per fornire a Thiago Motta gli innesti richiesti, il prima possibile. Le valutazioni da fare, però, saranno molteplici.

Acquisti sì, ma anche – prima – cessioni. Perché liberare posti e alleggerire il monte ingaggi è una priorità assoluta di Cristiano Giuntoli che punta chiaramente anche a racimolare un corposo tesoretto da reinvestire sulle entrate. E così che profili del calibro di Federico Chiesa, Milik e Kean potrebbero salutare e dare il via ad una rivoluzione in attacco. Un attacco che a parte Vlahovic, sembrerebbe destinato a cambiare totalmente volto.

A tal proposito già nel mese di gennaio il dirigente bianconero aveva provato a portare forze fresche a Torino ma il budget a disposizione era assolutamente insufficiente. Adesso la storia è cambiata, la Juventus si è qualificata alla fase a gironi della prossima Champions League ed in vista del tanto atteso ritorno in Europa arriverà sicuramente un grande colpo.

Nelle ultime ore sta spuntando una clamorosa ipotesi di mercato per il club bianconero. Un’idea che farebbe saltare dalla sedia Thiago Motta e i tifosi della Juventus. Perché l’affare che sta pianificando Cristiano Giuntoli sarebbe a dir poco pazzesco: uno scambio che porterebbe a Vinovo uno dei calciatori più forti d’Europa.

Scambio col Borussia: Juventus show

Al di là delle cessioni che, come anticipato, di certo non mancheranno, in casa bianconera si valuta l’arrivo di innesti di altissimo livello anche grazie agli scambi. Ed uno di questi potrebbe coinvolgere in primo piano il Borussia Dortmund.

Dopo aver perso a Wembley la Champions League contro il Real Madrid, il Borussia Dortmund rischia di dire addio ad uno dei gioielli: Karim Adeyemi. La Juventus ci sta pensando sul serio e l’ipotesi scambio potrebbe prendere forma grazie ad un sacrificio accettabile da parte della dirigenza bianconera. Giuntoli metterebbe sul piatto il cartellino di Dean Huijsen.

Il forte centrale 19enne, dopo aver vissuto mesi positivi in prestito alla Roma, tornerà nella Torino bianconera. Probabilmente, però, ripartirà quasi subito. Alla società giallonera piace e Giuntoli ne approfitterebbe per allacciare i contatti e inserire Adeyemi nella trattativa: un’ipotesi pazzesca che se si concretizzasse potenzierebbe in maniera esponenziale l’attacco di Thiago Motta.

Adeyemi in questo momento è in scadenza il 30 giugno 2027 con il Borussia Dortmund. Il tedesco di origini nigeriane nel suo ultimo anno in Germania ha racimolato tra campionato e coppe 34 presenze con 5 gol e 2 assist vincenti: Huijsen può essere la chiave giusta per far gioire il popolo juventino.