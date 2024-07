Offerta complessiva da 50 milioni: bye bye Juventus

Calciomercato Juventus, l’offerta tocca i 50 milioni di euro e in questo modo dice addio ai bianconeri. Niente ritorno

Lo ha fatto capire che sarebbe andato via. Certo, nessuno si aspettava che la sua destinazione fosse stata dall’altra parte del Mondo, in un campionato che non è così allettante. E nessuno si aspettava fosse andato dall’altra parte del Mondo anche perché si è sempre detto che la famiglia avrebbe preferito un ritorno in Italia. Ma così non sarà.

Ci ha provato la Juventus, cercando di abbassare anche le richieste del club di appartenenze sul cartellino. Ma Giuntoli stavolta può fare davvero poco, soprattutto perché parliamo di una cifra complessive, secondo quanto riportato da Relevo, di 50milioni di euro. Parliamo di Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid che ormai ha chiuso la sua avventura nella capitale spagnola. Anche lui è pronto a salire sull’aereo verso l’Arabia Saudita.

Addio Morata, va in Arabia

Operazione lampo con l’Al-Qadsiah di Míchel che è pronto a chiudere. Pochi giorni fa hanno preso Nacho da quelle parti, fresco di vittoria, da capitano della Champions League con il Real Madrid. Adesso si vogliono rinforzare in attacco e hanno deciso di puntare tutto su Morata.

Un’operazione complessiva da 50 milioni di euro come detto prima, la maggior parte tutti come stipendio per il giocatore che come sappiamo ha una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 15milioni. Insomma, difficile dire di no a queste cifre, soprattutto perché Morata è arrivato ad un punto della sua carriera nel quale deve pensare al futuro della sua famiglia. E la metterà a posto nel corso dei prossimi anni e per moltissimo tempo andando a giocare in Arabia Saudita. Non si può nemmeno biasimare una scelta del genere.