Scambio da brividi con Chiesa, la Juve ha un nuovo fenomeno in attacco

Federico Chiesa andrà via dalla Juve: scambio da brividi per i bianconeri che potrebbero avere un nuovo fenomeno in attacco la prossima stagione

Il futuro di Federico Chiesa alla Juve è sempre più in bilico. L’attaccante della Juve può lasciare Torino in questa estate, non riuscendo a trovare un accordo per il rinnovo del contratto. Il muro contro muro con la società va avanti dallo scorso autunno e probabilmente siamo vicini al punto del non ritorno per l’attaccante della Nazionale.

Ogni discorso era stata rinviato al termine dell’Europeo, ora che anch’esso è concluso, mestamente con l’eliminazione dell’Italia, l’azzurro può tornare a pensare in maniera concreta al suo futuro. La contrattazione è iniziata lo scorso autunno ma un accordo tra le parti non riesce proprio a trovarsi. Il figlio d’arte continua a chiedere un sostanzioso aumento che la società non è disposta a concedergli in quanto la nuova politica è chiara: non ci saranno rinnovi a cifre esose, se si vuole sposare la causa bianconera bisognerà farlo ai costi stabiliti dal club.

Chiesa via con lo scambio, conviene a tutti! La Juve gongola, ecco perché

Cristiano Giuntoli lavora ad un accordo ponte che possa permettere all’ex Fiorentina di rinnovare fino al 2026 (quindi di un solo anno) alle cifre attuali, 5 milioni di euro. La risposta del calciatore e del suo agente è stata fin qui tiepida, preferirebbero rinnovare più a lungo e con un cospicuo aumento. Se non ci sarà accordo, l’attaccante sarà messo sul mercato per non perderlo a zero tra un anno, quando gli scadrà il contratto.

Sul giocatore da tempo ci sono Bayern Monaco e Napoli ma nelle ultime settimane queste piste si sono raffreddate. Nelle ultime ore, come riportato da calciomercato.it, si parla di un concreto interesse del Manchester United. Il prezzo fissato dalla società piemontese è di circa 25-30 milioni di euro ma con i Red Devils potrebbe essere messo su uno scambio da brividi che favorirebbe entrambe le società. In uscita dal club di Premier League, infatti, c’è Jadon Sancho. Si tratterebbe quasi di un sostituto naturale di Chiesa.

L’inglese era già stato vicino alla Juve l’estate scorsa, prima di tornare al Borussia Dortmund in prestito a gennaio. Il classe 2000 può arrivare a Torino in uno scambio alla pari con il figlio d’arte. L’unico ostacolo è dato dall’ingaggio dell’inglese, intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra folle per le casse bianconere, considerando la nuova politica societaria.