Addio Juve, altro epurato a centrocampo: si trasferisce in Bundesliga

Ultimissime notizie calciomercato Juventus: novità sull’addio del calciatore, che è pronto a tornare in Bundesliga

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro della Juventus. Bianconeri in azione sul fronte delle uscite, dopo Enzo Barrenecha ed Iling Junior, un altro giocatore è ai saluti. Addio già deciso con il futuro del centrocampista che sarà in Germania: la Bundesliga aspetta il calciatore, ecco tutti i dettagli.

Emergono delle novità importanti riguardo il futuro del calciatore, che è fuori dai piani tecnici della società. Protagonista nell’ultima stagione, è stato impiegato con continuità dal precedente allenatore che ha deciso di valorizzarlo e dargli fiducia. Ciò però non ha portato alla riconferma del centrocampista che è pronto a tornare in Bundesliga.

Calciomercato Juventus: è ai saluti, andrà in Germania

Niente riscatto per il giocatore che tornerà dunque ad essere di proprietà del Werder Brema. Arriva la conferma riguardo la decisione della Juventus che lascerà partire il giovane talento, che ha trovato spazio e continuità nell’ultima stagione nell’Under 23 in Serie C. Alla fine, però, il club ha deciso di non prenderlo e di puntare su altri giovani in vista della prossima stagione.

Arrivano le prime novità riguardo il futuro della Juventus Next Gen, che nella prossima stagione militerà nel girone C della terza serie italiana. La squadra, che avrà come nuovo allenatore Paolo Montero, che ha sostituito Brambilla, sarà rivitalizzata da nuovi innesti e da qualche partenza già conclamata. Giuntoli e i suoi collaboratori sono a lavoro anche per potenziare l’Under 23 ma prima c’è bisogno di qualche addio. Ecco le ultime novità in merito al mancato riscatto del centrocampista.

Secondo quanto riportato da kicker.de, una delle partenze sicure è quelle del centrocampista Dikeni Salifou che non sarà più della Juventus. Il calciatore tornerà al Werder Brema con i bianconeri che hanno deciso di non riscattarlo.

Giocatore di grande potenzialità, il marzo scorso ha debuttato anche con la Nazionale del Togo. Nonostante le 31 partite della passata stagione, il calciatore non farà parte del nuovo progetto Juventus. Ecco perché tornerà in Germania, visto che è ancora legato da un contratto con il Werder Brema.

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo del Werder Clemens Fritz: “Tutti torneranno e saranno pronti per l’inizio della stagione. Hanno un contratto con noi e ciò significa che chiunque vuole deve trattare con noi. Per il momento non chiudiamo le porte a nessuno, poi vedremo cosa succederà”.