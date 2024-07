Calciomercato Juventus, Arsenal e Chelsea in agguato: tutto dipende da Giuntoli

Calciomercato Juventus, se il giocatore non troverà l’accordo con i bianconeri ascolterà le proposte che arrivano dall’Inghilterra.

L’Italia ha abbandonato mestamente l’Europeo tedesco, nella maniera peggiore possibile. A Berlino, nello stadio che evocava il sensazionale ricordo del trionfo mondiale 2006, gli azzurri sabato scorso sono stati dominati da una selezione molto organizzata ma non di certo irresistibile come la Svizzera.

Un’Italia che non è mai entrata in partita, confusionaria, incapace di creare pericoli e di fare male all’avversario. Non a caso i tiri in porta, alla fine, si sono contati sulle dita di una mano. Un flop annunciato ma solamente in parte: nessuno immaginava che la nazionale di Luciano Spalletti sarebbe stata così disastrosa. Ha dovuto recitare il mea culpa anche lo stesso commissario tecnico, apparso confuso proprio come la sua squadra. Insomma, di quest’Europeo c’è davvero poco da salvare. Di sicuro ricorderemo le parate di Donnarumma, che sia contro la Spagna che contro la Svizzera ha evitato che il passivo fosse ben peggiore. L’altra nota positiva sono state le prestazioni di Riccardo Calafiori, che dopo l’ottima stagione con la maglia del Bologna, si è confermato anche a questo livello.

Basta ricordare come la sua assenza nella partita con la Svizzera – Calafiori era squalificato – si è avvertita parecchio.

HITC understands that Riccardo Calafiori would be open to a move to England if a deal with Juventus can’t be agreed.

Juve remains the player’s preference as he wants to follow Thiago Motta.

Arsenal and Chelsea hold an interest, but not Liverpool.

https://t.co/CATE7IdZ4p

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) July 2, 2024