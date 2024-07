Campionissimo del Liverpool a zero alla Juve, tifosi di Serie A in delirio

La Juventus sempre più scatenata sul mercato, adesso mette nel mirino anche un top player del Liverpool a parametro zero: le ultime

La Juventus si sta rendendo protagonista sul mercato, provando a diventare la principale antagonista dell’Inter, nella stagione che va a iniziare, per lo scudetto. Grandi attese per il nuovo ciclo dei bianconeri e il lavoro incessante dietro le quinte di Giuntoli sta iniziando a dare i suoi frutti.

Ufficializzato il colpo Douglas Luiz, presto al brasiliano si uniranno anche Di Gregorio e Khephren Thuram. Dell’estremo difensore proveniente dal Monza si sa già da un po’ e manca solo l’ufficialità, negli ultimi giorni c’è stata l’accelerazione definitiva per il francese, fratello dell’interista Marcus e figlio del grande ex Lilian. Colpi che vanno a rinfrescare la rosa, ma non è ancora finita qui.

Ci saranno di sicuro altri movimenti, per i bianconeri, per quanto riguarda tutti i reparti, anche a fronte di una serie notevole di cessioni in previsione. Il volto della Juventus ne uscirà praticamente rivoluzionato, al via del campionato. Tra i grandi colpi in cantiere, c’è sempre Teun Koopmeiners, per il quale sono già stati portati vari assalti. L’Atalanta per ora ha detto sempre no, ma Giuntoli non molla.

In più, sul panorama bianconero si staglia una splendida idea, l’ipotesi di prelevare un grande campione del Liverpool a parametro zero. Si tratterebbe di un colpo davvero notevole e in grado di cambiare tutte le prospettive.

Juventus, idea Van Dijk a parametro zero: ma c’è tanta concorrenza

La Juventus sta infatti pensando a Virgil Van Dijk, uno dei migliori difensori al mondo, dal 2017 colonna dei ‘Reds’.

Si tratterebbe tuttavia di un affare in previsione del prossimo anno, dato che il suo contratto con il Liverpool scadrà nel 2025. Un grande sogno di mercato, per un giocatore che il prossimo anno spegnerà 33 candeline, ma avrà ancora la possibilità di qualche stagione di alto livello davanti a sé.

E’ una pista, in ogni caso, piuttosto complicata per la Juventus, per diversi motivi. L’ingaggio annuo di Van Dijk supera i 13 milioni di euro. C’è inoltre una concorrenza molto folta su di lui. Per il prossimo anno, ci sta già pensando il Real Madrid. Addirittura, c’è chi sta provando a strapparlo subito al Liverpool. E si tratta dell’Al Nassr, che vuole costruire un vero e proprio dream team.