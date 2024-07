Doccia gelata per la Juve, è addio: giocherà in Premier per 50 milioni

Ultimissime notizie calciomercato Juventus. Novità per quanto riguarda il futuro del giocatore. Bianconeri fuori dai giochi, arriva la richiesta da 50 milioni di euro

Non ci sono speranze per Giuntoli, che sognava di portare in bianconero uno dei migliori talenti del calcio europeo. Il calciatore, seguito con attenzione dalla Vecchia Signora, era stato ritenuto il profilo giusto per alzare il livello qualitativo del reparto offensivo. Duttile tatticamente, si sposava alla perfezione con l’idea di calcio di Thiago Motta che aveva dato un giudizio positivo riguardo l’innesto del top player. Adesso, però, la società dovrà rivedere i piani visto che al club è arrivata una proposta da 50 milioni di euro.

Pessime notizie per la Juventus che deve rinunciare al colpo in attacco. Dopo aver definito l’ingaggio di Douglas Luiz, i bianconeri hanno accelerato con il Nizza per Khephren Thuram e sono a lavoro per completare il reparto con l’arrivo dall’Atalanta di Teun Koopmeiners. Considerando i costi eccessivi per rifare il centrocampo, Giuntoli dovrà rivedere i piani in altre zone del campo. E così si allontana il sogno del dirigente, che era a lavoro per strappare il prestito il calciatore di proprietà del Manchester United. Nelle ultime ore, però, è arrivata una risposta importante per i Red Devils, dal valore di 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: sfuma l’arrivo di un big

Il calciatore sta prendendo in considerazione l’offerta della Vecchia Signora anche se, da parte dello United non è arrivata alcuna apertura per i bianconeri. Nonostante l’insistenza, non c’è l’intenzione del Manchester di regalare alla Juventus Sancho. Dopo averlo cercato a gennaio, Giuntoli ha messo nuovamente nel mirino il calciatore che negli ultimi mesi ha giocato in prestito al Borussia Dortmund. Tornato di proprietà dello United, è finito nella lista dei cedibili visto che non rientra nei piani dei Red Devils. Strapparlo alla società inglese non sarà facile, visto che al momento il club è pronto a cedere Sancho solo a titolo definitivo.

Non ci sono grosse speranze per l’arrivo alla Juventus di Sancho. Il calciatore, che aveva aperto le porte ad un arrivo in Serie A, dovrà vedersela con il Manchester United che vuole incassare almeno 50 milioni di euro dalla sua partenza. Inoltre, secondo quanto riportato da calciomercato.it, l’entourage di Sancho è a lavoro per trovare una destinazione che possa accontentare i Red Devils e il proprio assistito. Ecco perché saranno prese in considerazione le offerte provenienti dalla Premier League, con alcune società che hanno maggiore disponibilità economica rispetto alla Juventus che al momento resta indietro nella corsa per Sancho.