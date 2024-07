Milik più 15 milioni per un grande bomber, Juve scatenata: i dettagli

La Juventus è molto attiva in sede di mercato ed ha messo nel mirino un nuovo attaccante in vista della prossima stagione

Continua l’opera di Cristiano Giuntoli in vista della prossima stagione con il direttore sportivo pronto a cambiare molto all’interno dell’organico a disposizione di Thiago Motta.

Il dirigente bianconero è costantemente al lavoro sia per quello che riguarda il mercato in entrata che per quello in uscita. Uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato maggiormente è quello dell’attacco con la Juventus che è già molto vicina dal salutare Moise Kean, destinato alla Fiorentina, ed ora potrebbe dire addio ad Arkadiusz Milik. Il polacco potrebbe infatti rientrare in uno scambio con un’altra squadra di Serie A per arrivare ad un attaccante che piace a Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, scambio e colpo in attacco: sacrificato Milik

L’idea della Juventus potrebbe essere quella di proporre il cartellino di Milik al Genoa più un conguaglio da circa 15 milioni di euro per arrivare a Mateo Retegui. L’attaccante dei rossoblu piace molto in casa bianconera e la mossa di mettere sul piatto l’ex Napoli potrebbe convincere i liguri a dare il via libera all’affare.

Retegui piace a diverse squadre in Serie A con la Lazio e la Roma fortemente interessate all’attaccante della nazionale italiana. L’europeo in Germania non è stato semplice per la punta dei rossoblu che è stato spesso relegato in panchina da Luciano Spalletti senza convincere a pieno quando è stato chiamato in causa. I numeri però sono dalla parte dell’italo-argentino che durante la scorsa stagione è riuscito a mettere a segno nove reti tra campionato e coppa Italia.

La tentazione della Juventus è quella di arrivare all’ex attaccante del Tigre mettendo sul piatto Arkadiusz Milik. Il polacco è reduce da una stagione non semplice per via degli infortuni ed i bianconeri vorrebbero provare a ricavare il massimo ora dalla sua partenza considerando il suo contratto in essere fino al giugno del 2026 con la Juventus. Un addio durante questa estate permetterebbe alla Juve di guadagnare quanto più possibile dall’addio della punta. Ad ogni, allo stato attuale della situazione, appare molto più semplice l’accordo tra Retegui e la Juventus con l’attaccante rossoblu che sarebbe felice di vestire bianconero. Maggiori problemi dal punto di vista dell’ingaggio, invece, rappresenterebbe l’ipotesi Genoa-Milik. Staremo a vedere cosa succederà.