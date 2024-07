Thuram ‘anticipato’, firma in gran segreto con la Juventus

Calciomercato Juventus, il colpo Thuram sarà il terzo di Giuntoli in questa sessione. Ha firmato per i bianconeri

Douglas Luiz è stato il primo colpo ufficiale della Juventus in questa sessione di mercato. E se tutti si aspettavano Thuram come secondo si sbagliavano. Perché di mezzo c’è un altro elemento che potrebbe essere annunciato a stretto giro di posta.

Giuntoli è scatenato, letteralmente. E ha deciso di ribaltare la Juventus questa estate per consegnare a Thiago Motta una squadra pronta a vincere nell’immediato ma che ha anche diversi anni davanti di soddisfazioni. E ha deciso, l’ex dirigente del Napoli, di cambiare come sappiamo anche il portiere: tutto su Michele Di Gregorio, che arriverà dal Monza e che prenderà il posto di Szczesny destinato a fare il percorso inverso.

Di Gregorio è della Juve: ha firmato

E secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Nicolò Schira, il portiere ha già messo nero su bianco. Insomma, è un calciatore della Juventus a tutti gli effetti.

“Documenti ultimati e firmati tra Juventus e Monza per Michele Di Gregorio, che passerà alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto. Prezzo da pagare: 20 milioni. Contratto fino al 2029 (2 milioni all’anno + bonus). La Juve sta lavorando per organizzare le visite mediche di DiGre per venerdì”. Questo si legge sul profilo Instagram del giornalista, che dà l’affare per fatto con un ultimo passaggio prima dell’annuncio che è quello delle visite che si potrebbero anche sostenere nel corso di questa settimana. Per Thuram quindi serve pazienza, sentimento che invece non serve più per scoprire chi difenderà i pali della Juventus nel corso delle prossime stagioni.