Adios Inter, Giuntoli firma il colpaccio a zero: botto Juve

Importanti novità di mercato riguardo il futuro della Juventus: Giuntoli sta lavorando per un colpo a parametro zero.

Marotta, questa volta, sta per essere beffato da Cristiano Giuntoli, che è da tempo sulle tracce del calciatore appena svincolato dal Barcellona. Il presidente dell’Inter, dopo aver preso a parametro zero Taremi e Zielinski, sognava un altro grande colpo dal mercato degli svincolati. La concorrenza della Juve, però, rischia di far saltare i piani dei nerazzurri, che adesso dovranno guardare ad altri obiettivi per questa sessione estiva di calciomercato.

Arrivano nuove indiscrezioni dalla Spagna in merito al futuro del calciatore, che non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Barcellona. Attualmente svincolato, può firmare con la Juventus a parametro zero. Una vera e propria occasione che Giuntoli non intende lasciarsi sfuggire e, questa volta, è pronto a superare la concorrenza dell’Inter che si era messa in fila per ingaggiare il giocatore capace di fare la differenza in un campionato come quello della Serie A. Ecco perché, prenderlo da svincolato rappresenta un vero e proprio lusso per i club che sono pronti a sfidarsi per questo calciatore.

Calciomercato: duello Juve-Inter, mossa a sorpresa di Giuntoli

Ci sono delle importanti novità relative alla prossima squadra del terzino ex Fiorentina Marcos Alonso, che ha appena lasciato Barcellona dopo la scadenza del suo contratto. Lo spagnolo non ha rinnovato ed è per questo motivo che, finito nella lista degli svincolati, è pronto a firmare a parametro zero in questa sessione estiva di calciomercato 2024. In Serie A non mancano gli interessi, Marotta e Giuntoli sono pronti a darsi battagli per portare rispettivamente all’Inter o alla Juventus Marcos Alonso. Ecco le ultimissime notizie in merito a questo affare.

Dopo il suo addio al Barcellona, Marcos Alonso è diventato oggetto di desiderio delle due big del calcio italiano. L’Inter vorrebbe prenderlo a parametro zero, ma anche la Juventus punta ad anticipare la concorrenza dei nerazzurri. Utile alla causa di entrambe le squadre, in bianconero potrebbe trovare la giusta collocazione nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, pronto a sfruttare le doti dello spagnolo schierandolo nel ruolo di terzino sinistro. Ad oggi, come confermato anche da Marotta, che ha escluso la trattativa fra l’Inter e Marcos Alonso, la Juventus è in vantaggio nella corsa per il terzino, anche se bisogna fare attenzione ai bluff che, nel calciomercato, sono all’ordine del giorno.