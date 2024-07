Estrazione Superenalotto 4 luglio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 4 luglio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 105.

537mila 659,62 euro. Più di mezzo milione di euro, sì, avete capito bene. A tanto ammonta la stratosferica vincita che ha fatto felice, nella data del 2 luglio scorso, un giocatore di Udine. Ha centrato 5 numeri più il jolly e ha beccato, quindi, il montepremi relativo alla categoria del 5+1. Un colpaccio niente male.

Nessuno ha fatto 6, ma in compenso, oltre al giocatore di Udine, altri 3 aspiranti ricconi hanno gioito in occasione dell’estrazione del concorso n. 104. Loro hanno “solo” 5, ma essendo in 3 hanno portato a casa una gran bella sommetta. Parliamo di quasi 58mila euro, per cui non si può proprio dire che il precedente appuntamento con la fortuna sia stato un buco nell’acqua, anzi. E chissà che domani non saremo nuovamente qui a raccontarvi di un’altra vincita, magari ancor più sostanziosa di quelle di cui vi abbiamo appena parlato…

Estrazione Superenalotto 4 luglio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 105

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.