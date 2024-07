Firma UFFICIALE a sorpresa: Allegri ‘silurato’

Firma ufficiale, quasi a sorpresa. Per la panchina era in corsa anche Massimiliano Allegri. Ma rimane a piedi

Era una delle panchine più importanti che sembravano disponibili, visto che il suo percorso nel massimo campionato inglese non è stato da ricordare. Forse la vittoria finale della Fa Cup ha fatto sì che cambiasse il ragionamento. Ma com’è, e come non è, adesso è arrivata la firma ufficiale.

Era stato accostato alla panchina pure Massimiliano Allegri, esonerato dalla Juventus dopo l’affermazione in finale di Coppa Italia. Ma dovrà aspettare ancora il livornese per tornare a lavoro, per adesso si gode le vacanze.

Ufficiale la firma, il Manchester United rimane a Ten Hag

Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, il Manchester United ha fatto sapere a tutti che Ten Hag rimarrà sulla panchina per le prossime due stagioni. Il contratto firmato dal tecnico è valido fino al 30 giugno del 2026.

Quindi, come detto, Allegri rimane senza squadra almeno all’inizio del campionato. Poi nel corso della stagione come sappiamo potrebbe succedere di tutto e qualche chiamata potrebbe arrivare. Certo, le big almeno in Italia sembrano essere ben salde: Inzaghi è pronto al rinnovo, Fonseca e Conte sono arrivati da poco a Milan e Napoli e quindi difficile se non impossibile pensare al ribaltone. Magari all’estero si potrebbe creare qualche occasione. Ma per adesso nessuno metterà in dubbio le vacanze dell’allenatore.