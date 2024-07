Una stella di Euro2024 al posto di Calafiori, la Juve ha il nuovo centrale: 30 milioni

Strada in salita per Calafiori, ma la Juventus pesca sempre a Euro 2024 il nuovo centrale di difesa: colpo da 30 milioni

Gli ultimi giorni hanno visto la Juventus prendersi lo scettro di squadra più attiva sul mercato finora. I bianconeri stanno accelerando per consegnare a Thiago Motta una rosa competitiva ad alto livello da subito per fare grandi cose in campionato e in Champions e Giuntoli sta mettendo a segno una serie di operazioni notevoli.

L’arrivo di Douglas Luiz è stato formalizzato, manca poco per quelli di Di Gregorio e di Khephren Thuram. Un tris di tutto rispetto che da’ subito una indicazione sulle grandi ambizioni che l’ambiente bianconero coltiva per la prossima stagione, in cui andrà alla ricerca di gioco e risultati, facendo attenzione anche all’aspetto economico e cercando dunque di aprire un ciclo totalmente differente.

Non è finita, perché Giuntoli ha diverse altre mosse da compiere. Juventus che vedrà diversi addii, anche pesanti, mentre sul fronte degli acquisti si cercherà un ennesimo assalto a Koopmeiners e non solo. Qualcosa si muoverà in attacco, per la difesa serve un centrale di livello. Il pallino della Juve e di Thiago Motta sarebbe Calafiori, che però pare destinato all’Arsenal.

Nonostante l’obiettivo principale per la retroguardia stia sfumando, la Juve non può perdersi d’animo e deve già guardare oltre. Ecco dunque che può esserci una grande alternativa, per rendere la cerniera davanti alla porta impenetrabile o quasi.

Juventus, colpo in difesa dalla Bundesliga: idea Jonathan Tah

A Euro 2024, uno dei giocatori che si sta mettendo in luce è Jonathan Tah, del Bayer Leverkusen. Ancora piuttosto giovane (28 anni) ma già con una lunga carriera alle spalle, avendo maturato grande esperienza.

Con la nazionale tedesca, Tah sta facendo ottime cose nell’Europeo casalingo e i top club sono tornati a pensare a lui. Anche perché c’è un aspetto da considerare. Il suo contratto con il Bayer scadrà tra un anno e per il momento il rinnovo non si intravede.

Chi vuole mettere le mani su di lui, dunque, ha una grande occasione. Giuntoli deve far presto per assicurarsi un difensore top, l’affare con circa 30 milioni di euro sarebbe fattibile, una cifra nemmeno troppo esosa per un profilo simile. Si tratterebbe di un colpo importante, per lanciare definitivamente la Juventus come anti-Inter in vista del prossimo campionato.