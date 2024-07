Dall’Inter alla Juventus: ci risiamo, l’affare infiamma il mercato

Dall’Inter alla Juventus, il calciatore attendeva una risposta che ancora non è arrivata. E adesso si guarda attorno.

L’Europeo di Germania entra nel vivo: oggi sono in programma i primi due quarti di finale. E che quarti: si inizia con una sorta di “finale anticipata” tra Spagna e Germania, le due selezioni che finora hanno fatto meglio, e si prosegue con Portogallo-Francia, un’avvincente sfida nella sfida tra i fenomeni generazionali Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo.

Il calcio dei club, insomma, è ancora molto lontano, sebbene l’appuntamento con i primi raduni sia fissato per l’inizio della prossima settimana. La Juventus, per esempio, si ritroverà alla Continassa il 10 luglio. Senza i nazionali, ovviamente, ma il nuovo allenatore Thiago Motta avrà modo di iniziare a prendere confidenza con l’ambiente bianconero. Per iniziare a lavorare con l’intera rosa al completo ci vorrà ancora del tempo: in questo frangente l’ex tecnico del Bologna si augura che continuino ad arrivare buone notizie dal mercato. La Signora è tra le più attive in assoluto e dopo l’acquisto del centrocampista del Brasile Douglas Luiz, prelevato dall’Aston Villa, si prepara ad accogliere anche il secondogenito di Lilian Thuram, Khephren: per lui manca solamente l’annuncio ufficiale.

Dall’Inter alla Juventus, Sergi Roberto più lontano dal Barcellona

L’attenzione di Cristiano Giuntoli adesso potrebbe rivolgersi ai possibili rinforzi in difesa, un altro reparto in cui bisognerà colmare alcune lacune.

Sulla sua lista c’è anche Sergi Roberto, esperto centrocampista – ma all’occorrenza anche difensore – attualmente senza contratto dopo il mancato rinnovo con il Barcellona. Il catalano, seguito anche da Roma e Inter in Italia, aveva deciso di aspettare i blaugrana per un tot di giorni dopo essere andato a scadenza ma ad oggi, come riferisce il quotidiano spagnolo Marca, non ha ricevuto risposte concrete. Sergi Roberto, insieme al suo entourage, a questo punto potrebbe iniziare a guardarsi attorno, ascoltando anche le altre offerte che provengono dall’estero. La Juventus ne saprà approfittare?