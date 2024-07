È ufficiale, salta Juve-Como: niente esordio in Serie A

La Juventus esordirà in Serie A contro il Como a metà agosto: un match che però sarà saltato da uno dei protagonisti

Mentre il calciomercato impazza, inizia a prendere forma non soltanto per quanto riguarda la composizione delle nuove squadre il prossimo campionato di Serie A. E’ stato infatti reso noto il calendario del torneo, al via nel weekend del 17 e 18 agosto, che durerà fino al 25 maggio 2025.

Ha così scoperto quale dovrà essere il suo percorso la Juventus che punta a tornare sul tetto d’Italia dopo un digiuno che dura dal 2020 quanto a scudetti. Un avvio non così semplice per i bianconeri, che sfideranno il Como all’esordio allo Stadium, si recheranno in trasferta a Verona, poi tra la terza e la quinta giornata riceveranno a Torino la Roma di De Rossi e il Napoli di Antonio Conte.

Il vantaggio sarà poter affrontare questi primi scontri diretti in casa, per la nuova creatura di Thiago Motta, per la quale cresce l’attesa. Giuntoli sta mettendo mano in maniera importante alla rosa per accrescere la qualità e la funzionalità dei giocatori a disposizione del tecnico.

Primi colpi di un certo spessore, quelli bianconeri, con Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram, nomi che danno già un segnale sulle ambizioni della Vecchia Signora. Altri acquisti seguiranno di certo, a oggi è ancora difficile prevedere, a circa un mese e mezzo dall’esordio, quale Juventus si presenterà in campo.

Juventus-Como, niente esordio in campionato per squalifica: il verdetto del giudice sportivo

L’obiettivo, nel match di esordio contro i lariani, neopromossi e al ritorno in Serie A dopo oltre vent’anni, sarà naturalmente fare subito propria l’intera posta in palio. Anche se il Como targato Fabregas sta svolgendo un mercato d’assalto e non dovrebbe essere, almeno in teoria, vittima sacrificale del campionato, anzi puntando a una salvezza tranquilla.

Nel match che si terrà allo Stadium nel weekend tra il 17 e il 18 agosto, comunque, si sa già che ci sarà un protagonista che non potrà prendere parte all’incontro. Facciamo riferimento ai verdetti del giudice sportivo dell’ultima giornata, che hanno decretato l’elenco degli squalificati per la prima giornata del prossimo campionato. Tra questi, c’è anche un giocatore del Como: si tratta di Alessio Iovine, centrocampista. Il giocatore, nell’ultima di B contro il Cosenza, a maggio, era stato ammonito da diffidato e dunque non ci sarà.