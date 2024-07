Follia a centrocampo, il nuovo rinforzo della Juve arriva dall’Arsenal

Ancora grandi manovre nel rivoluzionato centrocampo bianconero: il nuovo profilo arriva direttamente dalla big inglese

Preso Douglas Luiz. Quasi preso Khephren Thuram, per il quale la Juve avrebbe però già posto il veto per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La pista Koopmeiners ancora viva, sebbene l’Atalanta non si smuova dalla valutazione di 60 milioni di euro.

Insomma, la nuova Juve targata Giuntoli e Thiago Motta è più che mai attiva sul fronte degli acquisti, soprattutto nella linea mediana. Ovviamente per ogni profilo che arriva, e per ogni nuovo nome messo sul taccuino, la sensazione che Adrien Rabiot faccia le valigie si fa sempre più consistente.

Poco male, dicono alla Continassa, considerando la qualità dei nomi accostati alla ‘Vecchia Signora’ nelle ultime settimane. Qualora il club piemontese riuscisse poi a fare cassa con una o più cessioni eccellenti (tra gli indiziati non c’è solo Wojciech Szczesny, dal quale comunque si ricaverebbe poco, ma anche Federico Chiesa) allora la campagna acquisti potrebbe davvero diventare prestigiosa. Nelle ultime ore, come riferito da Calciomercato.it, un altro centrocampista è finito nell’orbita della Juve. Si tratta di un calciatore che, a causa di un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori dal campo per oltre due mesi, ha anche perso la possibilità di giocare gli Europei con la maglia della sua nazionale. Il classe ’99 ancora sotto contratto con l’Arsenal fino al 2026 ha voglia di rilanciarsi in un grande club, e la Juve potrebbe rappresentare la giusta occasione per un pronto riscatto.

Juve, idea Lokonga: Giuntoli parte all’assalto

Già fuori dal progetto tecnico dei Gunners dal gennaio 2023 – quando passò in prestito al Crystal Palace – Albert Lokonga ha vissuto una difficile stagione tra le fila del Luton Town, club nel quale è stato dirottato in prestito da Arteta sul finire della scorsa sessione estiva di scambi.

Detto degli infortuni, e della conseguente scarsa resa nel piccolo club inglese, il belga vuole riconquistare il terreno perduto. Già nel giro della selezione dei Diavoli Rossi – l’esordio con la rappresentativa nazionale è datato 2 settembre 2021 sotto la gestione Martinez – il centrocampista ha attirato l’interesse della Juve. Ovviamente il valore di mercato del belga si è fatto nel tempo via via più accessibile, nonostante il ricco accordo coi Gunners scada a giugno del 2026. Giuntoli e soci dovranno guardarsi soprattutto dal pressing feroce che negli ultimi giorni sta operando il Siviglia, che sta offrendo al calciatore una nuova possibilità per rilanciarsi nel calcio che conta.