Giuntoli cala l'asso, Milik in cambio del nuovo terzino: lo manda CR7!

Juve ancora protagonista sul mercato: Giuntoli continua a dare la caccia a tanti nomi di peso e ora spunta l’idea scambio con Milik

Il calciomercato della Juventus fino ad ora è stato piuttosto soddisfacente per i tifosi perché la società è a lavoro su diversi fronti per migliorare la rosa e tornare ad essere competitivi per lo Scudetto. L’obiettivo di tutto il club bianconero per la nuova stagione è infatti quello di colmare il gap con l’Inter il più possibile e tornare a lottare per il vertice in campionato e cercare di far bene anche in Champions League.

Per farlo la società ha deciso di cambiare guida tecnica dopo che negli ultimi tre anni sulla panchina juventina si è sempre seduto Max Allegri. Ora sarà il turno di Thiago Motta, allenatore italo-brasiliano che ha fatto molto bene al Bologna. La dirigenza ha già preparato alcuni regali per il nuovo tecnico come il già ufficializzato Douglas Luiz oppure i colpi Michele Di Gregorio e Khephren Thuram che sono operazioni già definite.

Giuntoli continua ad accelerare con il mercato in entrata: il nuovo obiettivo è il portoghese Tiago Santos del Lille

Il mercato della Juventus però non sembra destinato a finire qui. Il nome nuovo che potrebbe rappresentare un’occasione intrigante per i bianconeri è quello di Tiago Santos. Si tratta di un terzino destro del Lille che come al solito si conferma un club molto bravo nel lanciare giovani di talento come in questo caso con il laterale classe 2001 che nell’ultima stagione ha raccolto 43 presenze (impreziosite da tre reti e due assist) in tutte le competizioni.

Tiago Santos è un profilo interessante per la fascia destra di difesa della Juventus ma può giocare anche in un ruolo più avanzato come esterno di destra offensivo, in caso di necessità estrema ha già giocato alcune porzioni di partita anche sulla corsia di sinistra pur non essendo il suo ruolo naturale.

Per intavolare una corretta trattativa con il Lille per il giovane portoghese ex Estoril Praia e Sporting CP, l’idea di Giuntoli potrebbe essere quella di proporre ai francese uno scambio con Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco non è infatti certo della permanenza in bianconero anche per la prossima annata e potrebbe tornare in Ligue 1 se andasse in porto questa trattativa. I tifosi della Juve possono quindi sperare nell’arrivo di Tiago Santos, connazionale di Cristiano Ronaldo.