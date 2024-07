L’agente di Chiesa ha scelto il nuovo club: la Juventus dice basta

L’agente di Chiesa ha scelto il nuovo club, Ramadani ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro del suo assistito.

Una Caporetto calcistica. Difficile trovare una metafora migliore per descrivere l’avventura disastrosa dell’Italia di Luciano Spalletti in Germania.

Gli azzurri, dopo essere approdati agli ottavi di finale per il rotto della cuffia – senza il gol di Zaccagni all’ultimo minuto di recupero con la Croazia non sarebbero passati – hanno rimediato una brutta figura con la Svizzera, selezione organizzatissima dal punto di vista tattico e con qualche buona individualità ma tutt’altro che irresistibile (non il Brasile del ’70, per intenderci). Un’Italia senz’anima e senza mordente è stata presa d’assalto dagli elvetici sin dai primi minuti di gioco. E sono usciti fuori improvvisamente tutti i limiti di una squadra confusa come le idee del suo commissario tecnico. Tra i peggiori in assoluto della spedizione tedesca c’è il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, apparso in netta difficoltà già nel match con la Spagna nella fase a gironi, in cui era stato surclassato da Williams.

L’agente di Chiesa ha scelto il nuovo club, no a Conte per andare alla Roma

Di Lorenzo probabilmente non era sereno anche a causa dei rumors di mercato fuoriusciti proprio durante l’Europeo.

L’azzurro a fine stagione aveva manifestato la volontà di lasciare Napoli ed il suo vecchio direttore sportivo Cristiano Giuntoli, oggi alla Juventus, ne aveva approfittato per convincerlo ad accettare la Signora. Il Napoli, però, attaccando frontalmente l’agente del calciatore Giuffredi, ha smentito ogni voce riguardo alla cessione. Il nuovo allenatore Antonio Conte, infatti, sta facendo di tutto per convincerlo a rimanere. E a quanto pare c’è riuscito, dal momento che le due parti si sono riavvicinate, come è stato confermato anche ieri durante la trasmissione Juventibus. Secondo il giornalista Luca Momblano ci sono anche delle novità riguardo a Federico Chiesa, che Conte vorrebbe a Napoli. Il procuratore dell’esterno bianconero, Fali Ramadani, preferirebbe portare alla Roma il suo assistito.