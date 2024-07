Colpo Juve in attacco, è ufficiale: firma una stella della Nazionale francese

La Juve continua la sua campagna acquisti ricca di colpi: c’è la firma di una stella della Nazionale francese

L’arrivo di Thiago Motta e la mano di Cristiano Giuntoli si fanno vedere sul percorso della Juve sul calciomercato, dove è soprattutto il centrocampo il reparto su cui il club sta cercando di intervenire per puntare fin da subito allo scudetto e a un percorso da protagonista in Champions League e al Mondiale per club.

Se per gli uomini i progetti sono in grande stile, come da tradizione bianconera, anche la Juventus Women non scherza. Il possibile arrivo di una star come Alisha Lehmann, che potrebbe seguire il fidanzato Douglas Luiz a Torino, non è il solo ad animare una sessione di calciomercato estiva turbolenta, tra nuovi arrivi e diverse cessioni.

Nelle ultime ore, si è parlato tanto del colpo Vangsgaard, una prima punta esperta e che ha messo in cascina grandi successi nella sua carriera, di risalto internazionale. Un’altra firma, però, con tanto di annuncio ufficiale, ha emozionato i tifosi più affezionati nelle ultime ore ed è quella di Lindsey Thomas. L’attaccante francese resterà alla Juventus, con cui ha firmato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026. Gioca in Italia dal 2019, in cui ha vestito nell’ordine le maglie di Roma, Milan e poi proprio quella bianconera dall’estate 2023.

Nella giornata del 4 luglio è arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo della stella della Nazionale francese classe 1995, poi anche le prime dichiarazioni ufficiali dopo la firma e le foto di rito.

L’attaccante ha detto subito di essere “molto contenta, molto grata a questo club per questo rinnovo. Per me è molto importante, sono emozionata e felice e non vedo l’ora di iniziare questa stagione. Sono qui per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi“. E poi ha anche promesso che quanto fatto vedere l’annata passata sia solo un inizio: “Sicuramente posso fare di più, diciamo che quella passata è stata un punto di partenza. Vorrei riportare la Juventus dove è abituata a stare“.

Women | Ancora insieme, Lindsey! 🤍🖤 Thomas rinnova il suo contratto con la Juventus fino al 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ✍️ Congratulazioni! — JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2024

Sicuramente i bianconeri potranno fare la voce grossa per lo scudetto, dopo essere arrivati alle spalle della Roma nella scorsa stagione e con Thomas al massimo della forma, non è affatto un obiettivo da scartare.