Dalla Roma alla Juve: affare triplo

Dalla Roma alla Juventus, i bianconeri sono in contatto con i giallorossi che vogliono Chiesa. Ma spunta anche un altro nome

C’è la Roma su Federico Chiesa, lo sappiamo. E i contatti stanno andando avanti soprattutto perché Daniele De Rossi vorrebbe l’esterno. Federico non ha deciso, aspetta l’estero, e crede di poter anche riuscire a trovare una squadra che gli garantisca un ingaggio importante. Di rinnovo ormai non se ne parla più.

Si tratta, insomma, così come hanno riportato oggi tutti i quotidiano. E mentre si parla del numero 7, secondo le informazioni che sono state riportate dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca, spuntano anche altre possibilità. Ad esempio, dentro la Juve, si deve trovare un esterno sinistro che possa prendere all’occorrenza il posto di Cambiaso. E nella Roma ce n’è uno in uscita.

Dalla Roma alla Juve, spunta Zalewski

E il nome potrebbe essere quello di Zalewski, nato a Tivoli ma di origini polacche, compagni di Szczesny in Nazionale, che i giallorossi vorrebbero cedere. E siccome si è parlato anche di Arthur – la Roma ha fatto un sondaggio esplorativo – magari ci potrebbe scappare un’intesa che possa fare tutti felici. Insomma, si possono trovare anche delle soluzioni per andare a dama.

Di certo alla Juve sono pochi quelli incedibili al momento. Motta vuole una squadra costruita a sua immagine e somiglianza e non ha nessuna intenzione di tenere in rosa quegli elementi che non rientrano nei suoi piani. Zalewski, insomma, potrebbe essere una soluzione da tenere in considerazione. Se ne riparlerà quasi sicuramente.