Estrazione Superenalotto 6 luglio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 6 luglio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 107.

L’ultima estrazione era stata così fortunata che dovevamo aspettarcelo, in un certo senso, che il concorso numero 105 dell’anno non ci regalasse grandi soddisfazioni. Poteva succedere, è vero, ma statisticamente era molto difficile che accadesse a sole 72 ore di distanza dai due colpi clou della settimana.

Lo scorso martedì sono stati centrali sia il 5 stella che il 5+1, ragion per cui, benché non esista ovviamente alcuna regola scritta, era quasi del tutto scontato che sarebbe stata un’estrazione fiacca. Poco male, in ogni caso, che nessuno abbia beccato la sestina vincente. Per chi continua a giocare è una buona notizia, perché vuol dire che il jackpot del Superenalotto è salito ulteriormente. Oggi in palio ci sono, infatti, 45 milioni di euro, per cui tanto vale la pena affrettarsi e tentare il tutto per tutto in occasione dell’estrazione del concorso n. 107 in programma alle 20 di oggi.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 6 luglio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.