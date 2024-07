Hamilton cambia di nuovo idea, clamorosa decisione sul futuro

Lewis Hamilton, il ripensamento per il futuro: cambia tutto, la decisione del pilota inglese è clamorosa

Sette titoli mondiali e la voglia di rilanciarsi, di tornare a vincere e a dominare come accaduto in passato. Non in Mercedes: Lewis Hamilton ha scelto la Ferrari per il suo futuro.

La decisione del 39enne di Stevenage, che nel 2025 approderà a Maranello andando a sostituire Carlos Sainz, ha sconvolto il mondo della Formula 1 lo scorso febbraio. Un annuncio arrivato dal nulla e che ha gelato anche e soprattutto i tifosi della Scuderia di Brackley, scioccati all’idea del ‘tradimento’ di Hamilton dopo anni di successi e soddisfazioni insieme.

Lo stesso Toto Wolff non ha risparmiato delle frecciatine al pilota britannico che negli ultimi tempi è stato anche al centro di un presunto boicottaggio nei suoi confronti da parte di Mercedes. Dalla lettera anonima arrivata ai media alle smentite dello stesso Team Principal: ciò che accade intorno a Lewis Hamilton fa sempre molto rumore. Il futuro ferrarista, però, nelle scorse ore ha spiazzato milioni di tifosi con delle dichiarazioni che tornano a stupire. Al centro del discorso sempre il futuro che Hamilton è pronto a scrivere: la decisione è clamorosa, il pilota si è finalmente sbilanciato del tutto.

Hamilton spiazza tutti: decisione clamorosa

Negli ultimi giorni, al di là del tanto atteso di weekend di Silverstone, si è parlato parecchio anche di altro. Ci si riferisce al futuro di Lewis Hamilton che secondo le ultime indiscrezioni rivelate da ‘The Race’ sarebbe fortemente interessato ad acquisire il Team Gresini Racing in MotoGP.

Non sono arrivate ancora annunci ufficiali dalla scuderia, il team però è particolarmente attivo sui social e ha voluto scherzare coi tifosi riguardo proprio alla possibilità che Hamilton lo acquisisca nel prossimo futuro. Smentite corpose non sono arrivate, intanto, per il momento.

Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica, si è mostrato abbastanza scettico riguardo a questa possibilità mentre Hamilton – in conferenza stampa – non ha voluto sbilanciarsi troppo sull’argomento. Ma l’idea rimane in piedi e la porta non è stata affatto chiusa. Anzi.“MotoGP? L’ho sempre amata e sono interessato alla crescita potenziale di questo sport ma non ho ancora approfondito”, ha detto a Mara Sangiorgio ai microfoni di ‘Sky Sport Italia’.

Hamilton ha proseguito nel suo discorso: “Tutto è possibile, sono sicuramente interessato all’equity. Già con i Denver Broncos è stato il primo passo nell’avere la proprietà di una squadra”. Il sette volte campione del mondo ha concluso sbottonandosi definitivamente sull’argomento: “Sì, nei prossimi cinque o dieci anni ce ne saranno altri se tutto va bene. Vedremo dove”.

Il pilota della Mercedes, che tra meno di un anno sbarcherà a Maranello per affiancare Charles Leclerc, è quindi stato chiaro. Nel suo futuro, in quanto imprenditore, potrebbe esserci la MotoGP. E non è da escludere che l’interesse per il Team Gresini Racing possa presto tramutarsi in qualcosa di concreto.