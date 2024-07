Juventus, tifosi accontentati: il maxi regalo è UFFICIALE

Juventus, questo sì che è un regalo con i controfiocchi: i tifosi bianconeri non stanno nella pelle, è una gran bella novità.

Nell’era del web 3.0, si sa, non c’è nulla di più potente dei social network. Il minimo che un’azienda, un brand, un marchio o un personaggio pubblico possa fare, quindi, è servirsene quotidianamente, non fosse altro per avere la garanzia di poter raggiungere il proprio target in maniera capillare.

E lo sa bene la Juventus, costantemente alla ricerca di nuovi modi e soluzioni per mantenere un filo diretto con i tifosi che la supportano e che ne seguono le gesta in ogni modo possibile e immaginabile. Avrà fatto piacere a tutti gli amanti del mondo bianconero, dunque, scoprire che da oggi esiste un altro modo per rimanere in contatto con la società. Un nuovo canale. Sì, canale, nel vero senso della parola.

E non parliamo di un canale televisivo, ma di uno WhatsApp. La Vecchia Signora è sbarcata sull’app di messaggistica istantanea più amata e gettonata di tutti i tempi e questo è indicativo, provate a dire il contrario, di una vera e propria rivoluzione.

Juventus 3.0, allacciate le cinture: la squadra sbarca anche lì

A dare la notizia è stata la stessa società, che ha lanciato il canale WhatsApp della Juventus in pompa magna servendosi dei suoi altri profili social.

Un nuovo modo per restare sempre informato ⚪️⚫️🔓 Iscriviti al canale Whatsapp della Juventus 💬➡️ https://t.co/Hs5cmRguPG pic.twitter.com/6T4IZvaQbG — JuventusFC (@juventusfc) July 6, 2024



La nota ufficiale è apparsa, in particolar modo, su X: “Un nuovo modo per restare sempre informato”, recita il messaggio-slogan, che, manco a dirlo, ha stuzzicato in men che non si dica l’interesse dei tifosi bianconeri. Se non state nella pelle al pensiero di interagire H24 con la vostra squadra del cuore, eccovi il link di cui siete in cerca: basterà cliccare su di esso, confermare e sarete parte, nel giro di pochi istanti, di questo nuovo canale, che già promette meraviglie.

Col canale WhatsApp della Vecchia Signora sarete costantemente informati a proposito di qualunque cosa abbia a che fare con la mitica galassia bianconera. Ogni notizia ed iniziativa sarà comunicata tramite chat, per cui allacciate le cinture: un nuovo ed avventuroso viaggio in compagnia della vostra squadra del cuore sta per avere inizio.