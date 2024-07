Lo scambio ribalta la Juventus, il grande ex chiude l’affare: in questo modo Giuntoli non ha nessuna possibilità

Le strade tra la Juventus e Federico Chiesa si separeranno in questa sessione di mercato. Motta ha dato il via libera alla cessione e si aspetta solamente l’offerta giusta, anche perché di rinnovo non ne se parla in questo momento.

Serve del tempo per capire la volontà del giocatore, e cioè quale offerta accettare: al momento sembra essere intenzionato per un passaggio all’estero, con Bayern Monaco e qualche club inglese che hanno chiesto delle informazioni, senza dimenticare, nemmeno, che sulle sue tracce c’è anche la Roma. Ed è per questo che Giuntoli sta cercando di tutelarsi: si è parlato di Sancho, che è la pista più calda, ma si è parlato anche di Xavi Simons del Psg. Costi proibitivi, anche in questa situazione, ma soprattutto concorrenza fortissima, con il Bayern Monaco pronto a fare sul serio secondo le informazioni che sono state riportate da CaughtOffside.

Addio Xavi Simons, lo scambiano con Coman

Agli inglesi ha parlato Johnson, esperto di calcio francese, che ha messo in evidenza un fattore che potrebbe fare la differenza. Il Bayern Monaco ha un paio di carte in mano che potrebbero far svoltare la situazione. E una di queste è Coman, ex Juventus, che i tedeschi potrebbero mettere nell’affare per portare l’ex Lipsia alla corte di Kompany, nuovo allenatore scelto al posto di Tuchel.

Questa possibilità non è del tutto remota, soprattutto perché Simons non sembra essere intenzionato a rimanere a Parigi e anche Luis Enrique non si opporrebbe, a quanto pare, a quella che potrebbe essere una cessione. Quindi lo scambio con l’ex Juve mette con le spalle al muro Giuntoli. Che magari dovrà andare forte su Sancho, e non guardare verso altre situazioni.