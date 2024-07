Tutto vero, dal City alla Juve: il nuovo titolare lo manda Guardiola

Continua la campagna rafforzamenti della Juventus in questa sessione di mercato estiva: Giuntoli ora punta al giocatore del Man City

L’estate 2024 si sta rivelando assolutamente esaltante per i tifosi della Juventus che, visto l’ottimo inizio di campagna acquisti della loro squadra, possono guardare alla partenza della nuova stagione con fiducia. Quanto visto fino ad ora in sede di mercato pare infatti molto buono con gli arrivi di Douglas Luiz e Michele Di Gregorio già ufficializzati più i nomi di Teun Koopmeiners e di Khephren Thuram che sembrano essere i prossimi della lista.

Il lavoro svolto dal direttore bianconero Cristiano Giuntoli sembra infatti poter riportare la Juventus in lotta per il vertice con i tifosi che dopo aver visto quattro campionati vinti da altri sperano di poter tornare ad esultare. La campagna di rafforzamento della Juve non è però finita qui e ora si va a caccia di nuovi innesti anche nel reparto difensivo con il nuovo obiettivo che milita nel Manchester City di Pep Guardiola. Nelle ultime ore hanno iniziato a rincorrersi numerose voci di mercato che vedrebbero la Juventus interessata a Yan Couto, terzino destro brasiliano di proprietà dei Citizens. Indiscrezioni che, secondo lo speaker radiofonico Edoardo Mecca, starebbero trovando conferma. Del resto, dopo aver messo a segno numerosi colpi tra porta e centrocampo ora rinforzare la difesa è una priorità in casa Juve.

Juventus, in entrata si punta a Yan Couto: il Manchester City può liberare il suo terzino destro

Yan Couto è un terzino brasiliano dalle spiccate doti offensive che ha giocato in prestito al Girona nelle ultime due stagioni. Per lui è stata un’ottima occasione per crescere e mettere nel suo bagaglio tecnico dell’esperienza in uno dei principali campionati d’Europa. Nell’ultima annata è stato uno dei trascinatori della sorpresa Girona che in Liga è arrivato fino alla qualificazione alla prossima Champions League.

Le ottime prestazioni di quest’anno hanno consentito a Yan Couto di essere convocato dal suo Brasile anche per la Copa America che è attualmente in corso e questo fa capire l’ottimo livello di qualità del ragazzo classe 2002. Per Thiago Motta sarebbe infatti un bel rinforzo come terzino destro sebbene vadano valutate le sue capacità difensive nel nostro campionato. Il Girona avrebbe anche intenzione di riprenderselo dal City ma al momento la trattativa non è ancora decollata. Un assist al bacio per la Juventus, che potrebbe sferrare l’assalto decisivo per uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo.